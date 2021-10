La temporada de gripe más incierta: estos los síntomas para no confundirla con la Covid-19

Jueves, 21 de octubre de 2021

No se descarta que la gripe pueda ser más severa al no haber estado expuestos al virus el pasado invierno

Será la segunda temporada de gripe en tiempos de pandemia, con la incertidumbre de saber cómo se comportará el virus de la gripe después de que el año pasado apenas se registraran casos. Este año, sin embargo, con menos restricciones por la Covid-19, no se descarta que la gripe pueda ser más severa al no haber estado expuestos al virus el pasado invierno. De ahí la importancia de vacunarse contra la gripe, especialmente los grupos de riesgos y las personas mayores.

No menos importante es reconocer los síntomas, para tratar de no confundir -y sobre todo de no alarmarnos en exceso- entre un resfriado común, una gripe o una infección por Covid-19.

Resfriado: los síntomas más comunes son estornudos, mucosidad, dolor de garganta y tos.

Gripe: fiebre, dolor muscular, tos, dolor de cabeza, mucosidad, escalofríos. También puede ir acompañada de problemas digestivos.

Covid: Este virus comparte con la gripe vías de transmisión y síntomas, aunque en el caso de la Covid-19 pueden ser mucho más intensos. Los más comunes son fiebre, tos, pérdida de olfato y del gusto, debilidad muscular y diarrea, entre otros.