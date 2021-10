Inditex roza máximos tras el segundo trimestre de su historia 

Jueves, 21 de octubre de 2021

El buque capitaneado por Amancio Ortega roza máximos históricos tras batir récords de facturación entre mayo y julio. Durante ese periodo la compañía textil facturó casi un 50% más que durante el mismo periodo de 2020 y un 1.2% más que durante el mismo periodo de 2019.

Esto unido a la continuación del proceso de absorciones, con el que ya han reducido en más de setenta el número de tiendas, parece estar gustando a los inversores que elevan el precio de cotización de la compañía hacia zonas récord en las que solamente ha cotizado en 2017.

La pregunta que debemos hacernos ahora como inversores es si es ahora buen momento para invertir en Inditex o no.

La respuesta para mí es tajante, y no, no parece que actualmente sea un buen momento. No porque no crea en la compañía, su negocio, ni su futuro. Tampoco porque no confíe en verla cotizando en niveles muy superiores en un futuro. Sino porque desde el punto de vista técnico, querer incorporarse ahora al rally de Inditex es llegar tarde y pronto a la vez.

Expliquemos esto con el gráfico delante:

Actualmente la empresa Gallega cotiza dentro de una lateralidad, en torno a los 31 euros, muy cerca como hemos dicho de máximos históricos donde tiene una importante resistencia. Las ganancias potenciales en caso de ir a chocar con esas resistencias serían del 7%.

Si por el contrario los precios giraran a la baja, el primer soporte interesante lo encontramos en 27 euros. Esto supondría unas pérdidas potenciales del 13% desde precios actuales. En caso de perderse estos 27 euros, se activaría un escenario correctivo con objetivos hacia los 22€. Por tanto, perder zonas de 27 euros serían venta sí o sí.



Como no podemos saber qué dirección tomará el mercado, lanzar una operación dentro de un movimiento lateral, con resistencias a un 7% y soportes a un 13% es totalmente incompatible con una operativa basada en la rentabilidad por probabilidades.

Ahora bien, ¿Quiere decir esto que solamente estaría justificado incorporar a nuestra cartera Inditex si corrige desde precios actuales? En absoluto. Anteriormente hemos visto el escenario más negativo y menos probable. Pero efectivamente la cotización de Inditex puede atacar máximos históricos y superar esas resistencias al alza.

Esto proyectaría interesantísimos objetivos alcistas de largo plazo hacia los 50 euros por acción. El único inconveniente que tendríamos en este momento, si se produce dicha ruptura, sería esperar a una consolidación de corto plazo que determinara unos soportes cercanos con los que poder operar.

Por lo tanto, llegamos tarde al movimiento llevado a cabo desde marzo de 2020 hasta día de hoy, y pronto al movimiento potencial que podría desarrollar si supera máximos, dando lugar así a la activación de un nuevo objetivo por estructura de impulsos.

En muchas ocasiones, a pesar de la incomodidad emocional que ello supone y la falta de lógica aparente, el éxito de una operación radica en comprar más caro. Ya que, también en ocasiones, esto supone una declaración total de intenciones por parte de las manos fuertes y deja libre el camino que recorrerán los precios.