Efemérides alternativas

La memoria individual es selectiva. Quiere decirse que recordamos ciertas cosas y olvidamos otras; y no siempre son los mismos los olvidos y los recuerdos. Además, al traer al presente una vieja experiencia ésta no viene tal cual la vivimos en su momento, sino que aparece en la conciencia más o menos retocada o reconstruida. Lo mismo ocurre con la memoria colectiva o histórica, aunque algunos niegan que exista tal cosa. Conmemoramos –recordamos en común– ciertos hechos y condenamos al olvido otros, no siendo menos transformadora y cambiante esa memoria colectiva; por ejemplo, es muy distinta la memoria que se tenía en el IV centenario del “Descubrimiento” (1892), y que se plasmó, por ejemplo, en los monumentos a Colón del paseo de Zorrilla en Valladolid, en el puerto de Barcelona y en la Castellana de Madrid, de la actual, cuando se echan abajo con violencia ese tipo de estatuas en ciudades de América.

Uno diría que además esos procesos de memoria a veces no son del todo conscientes y racionales, pues puede ocurrir y ocurre que lleguemos a debatir y recordar no sólo lo que fue o lo que hizo tal personaje, sino lo que no fue ni ocurrió. Es lo que pasa aquí y ahora con Unamuno y con su supuesto asesinato y su republicanismo hasta el final. Pero ahí seguimos, haciendo el juego a algunos desaprensivos. El 3 de septiembre volvimos al tema en el Centro de la Memoria y más tarde hubo un homenaje a Unamuno de dos días, organizado por la USAL, con la intervención del inefable tándem de los Rabaté, que tanto hacen reír a algunos profes. Y antes de acabar el año, la asociación de amigos del escritor aún tiene preparado otro acto. Y lo que te rondaré…

Entiéndaseme: hace bien esa asociación, pues para eso está. Pero, por lo que se refiere a la Universidad de Salamanca y demás agentes culturales locales, ¿no habrá otros temas que abordar, encajando en la dinámica, siempre un poco ortopédica, de los centenarios? Por ejemplo, en mayo pasado hubo un gran congreso en Valladolid sobre los comuneros de Castilla con motivo de su V Centenario y, desde luego, Salamanca no tendría menos motivos para recordarlos, habiendo sido uno de los lugares con mayor protagonismo en esa rebelión, tanto en el plano de la movilización política, dirigida por los Maldonado, como por su aportación al programa reivindicativo comunero con la llamada “carta de los frailes”, elaborada por franciscanos y dominicos en enero de 1520.



Y más o menos contemporánea de la batalla de Villalar fue la toma de Tenochtitlán por Hernán cortés, inicio de la conquista de Tierra Firme y de la América luego llamada española. Tal hecho histórico ya entonces generó un gran debate ideológico y político en torno a los justos títulos, es decir, los supuestos jurídicos que hubiera, si los había, para justificar la invasión de esos territorios, la esclavitud de sus habitantes, la explotación de sus riquezas y, en fin, la soberanía de la corona de Castilla sobre aquéllos territorios. Y en ese debate tuvieron mucho que ver la universidad de Salamanca y ciertos frailes y filósofos de las mencionadas órdenes de menores y predicadores. Con posturas muy variadas y matizadas (más que las que sostienen algunos hoy. Hace poco leímos a un colega de columna explicando que América fue cedida por el papa con la condición de llevar el evangelio. Habla de Adriano VI, el papa Borgia, uno de los más corruptos de la historia, si no el que más).

Tanto un tema como el otro –la rebelión comunera y la colonización de América–, han sido y son aún hoy temas polémicos, sobre los que además recae cierto revisionismo que quizá convendría examinar y depurar. Pero nos tememos que la próxima ocurrencia o “descubrimiento” sobre Unamuno no nos deje tiempo u ocasión para ver alguna otra cosa diferente.

(Imagen: Sepulcro de los Maldonado. Museo de Salamanca. Foto del Congreso sobre los Comuneros. Valladolid, mayo de 2021)