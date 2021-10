Ibra Keita: “He visto a mis compañeros entrenar y he estado sin poder ayudarles, pero ya he vuelto y quiero ser uno más”

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Ibra Keita, extremo del Salamanca UDS, habla por primera vez en este medio de comunicación tras recuperarse de la lesión que le dejó fuera un mes y medio.

Estado físico tras la lesión: “Estoy muy bien, cogiendo ritmo y sensaciones”.

Cómo ha vivido las semanas fuera: “Mal, porque he visto a mis compañeros entrenar y he estado sin poder ayudarles, pero ya he vuelto y quiero ser uno más”.

Adaptación al grupo: “Al principio ha sido un poco difícil al estar mes y medio lesionado. No estoy al nivel que quiero ahora mismo y hay que ir poco a poco”.

Qué le ha dicho Calderón: “Que trabaje e intente ayudar al equipo”.

Cuándo estará para jugar: “Tengo que coger ritmo, porque lo necesito y cuando lo tenga ya estaré al 100%. No me han dado ningún plazo”.

Coruxo: “Aún no hemos hablado mucho del rival”.

Mensaje a la afición: “Que no se desanimen y que estén ahí apoyándonos, porque nosotros damos siempre el 100% y los resultados van a terminar llegando”.