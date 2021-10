‘Destino dignidad’, el libro de  Juan Carlos López Encinas en los márgenes de la poesía, la canción y la filosofía

Miércoles, 20 de octubre de 2021

Dijo Heidegger que la poesía es pensamiento meditativo, y coreó María Zambrano afirmando que las orillas de poesía y filosofía están tan cercanas que se confunden, justo lo que sucede en la obra, el trabajo y la persona de Juan Carlos López Encinas.

Quiere la costumbre que sean los nuestros nacidos en Extremadura, gentes de letras –El Brocense, Nebrija, Meléndez Valdés- a mayor gloria de una Salamanca letrada y cantada. Es nuestro profesor, doctor por la universidad de la ciudad, uno con la memoria musical de esta Salamanca que tuvo y tiene en Baden Bah uno de sus grupos más importantes, tarea que no le debe bastar a Juan Carlos, Jimmy, porque entre disco y disco se apresta a tocar bajo la advocación de El hombre tranquilo con el discurrir de las letras y las músicas pantanosas de cantautor comprometido. Música que nos hace reflexionar, se deja querer por el concierto íntimo, que gusta de la literatura y la letra cercana y atenta al devenir de los días y de los olvidados del camino. Música que llega acariciando letras y que sedujo tanto a dos históricos de la edición comprometida española, Charo Fierro y Antonio Huerga, que le propusieron al cantor la publicación de sus poemas.

Hay libros que nacen bendecidos por el amor con el que se hacen a pesar de que se les atraviese por medio una pandemia. La presentación con retraso de Destino dignidad es una fiesta en esta sala hermosa del teatro Liceo donde Juan Carlos López Encinas tanto ha cantado. Pero ahora es solista de letras sin música, aunque ha querido acompañarse de la guitarra, de interpretar sus poemas, de la profunda calidez de Daniel Olivares, del teclado de José Luis Gómez y de la presentación de un divulgador de la música salmantina, Fernando Sánchez, que interpreta “a nuestro ritmo” la actualidad de esta Salamanca nuestra. Música no para camaleones, sino para quienes llenamos de calor y color esta sala azul para escuchar la música de Jimmy, maravillosamente editada como libro de poemas por Huerga y Fierro, una joya ilustrada por la visión cercana y comprometida de Carmen Borrego, artista y diseñadora gráfica, colaboradora de Salamanca rtv al día con sus fotografías y su visión amable y plena de entusiasmo de una Salamanca que une en una misma clave literatura, música, arte y amistad compartida.

Tienen las letras de Juan Carlos, separadas de la música con la que siempre nos sorprende con su limpia cercanía, su melodía personal, única, un deje que se queda en el corazón como eco filosófico, aforismo necesario, ritmo de blues y certeza necesaria “Hey, chica, quiero ser tu hombre”. Pasan por sus líneas, sus versos y sus pentagramas personajes que todo lo han perdido, visiones de un espacio desolado donde el amor salva mientras la búsqueda continua. Y es este libro un hermoso lugar al que dirigirse, a través de la filosofía, o de la ética, como nos recuerda Fernando Martínez, catedrático de una materia que quisieron retirar como si fuera posible vivir sin ella, a través de la belleza y también, de aquello que quisiéramos no ver pero está… De ahí que esta presentación sea tan amena y tan sentida. Un libro de poemas en La Sala de la Palabra, música para recordarnos que estamos en el Liceo, y un toma y daca amable, divertido, de manos de cartas para hablar de este libro. Fernando Sánchez es un conductor hábil, que sabe dar sus tiempos, hacer que Carmen Borrego recuerde su trabajo dibujando los poemas del libro en todo tipo de soportes, fascinada por sus palabras y sus imágenes. Hacer que Fernando Martínez nos recuerde que con aquel verso de Garcilaso “Yo no nací sino para quereros” se rompió el molde y, aun así, Juan Carlos López Encinas escribe “Nada es mejor sin ti” y nos abruma la contundencia que llega a todos.

Fernando Martínez incide en la vertiente social de las letras de este cantor comprometido que para él es una perfecta combinación de “Amor, humor y compromiso”. Nadie ha definido mejor el trabajo de este poeta que canta y da las gracias con sincera alegría, canta y habla haciendo eco a la broma que recuerda a Umbral “Hemos venido a hablar y cantar mi libro”. Un libro sincero que nos ofrece lo que es este hombre íntegro, comprometido, dedicado a la docencia, a la lectura, a la amistad, a la música… porque sin cantar muere, como afirma antes de hacer un gesto a Dani, fantástico como siempre, a José Luis e iniciar la última canción antes de despedirse de un público que ha asistido a la celebración de un libro inusual y mágico. Un libro que la pandemia no ha dejado atrás, un libro que cantamos con el gozo de su fuerza, porque lo importante es no rendirse, no quejarse y transmitir una información poderosa… la de que hay un destino que se llama dignidad… para todos. En la hermosa, en la azul sala de la palabra donde sonaron teclados y guitarras en honor a la poesía recobrada.

Charo Alonso.