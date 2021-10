El PCE comienza las celebraciones de su 100 aniversario en Salamanca con la presentación de un libro sobre La Pasionaria

Martes, 19 de octubre de 2021

El núcleo provincial de Salamanca del PCE organiza este miércoles 20 de octubre la presentación del libro ‘¡No pasarán! Biografía de Dolores Ibárruri, Pasionaria’ con la participación de su autor, Mario Amorós, doctor en historia y periodista. El acto tendrá lugar a las 19 horas, en el salón de actos de CC.OO. en Salamanca (C/ Abogados de Atocha, 2). Acompañará en la mesa a Mario Amorós el ex Coordinador de Izquierda Unida Castilla y León y ex Procurador en las Cortes de Castilla y León José Sarrión.

Sinopsis

«Todo el país vibra de indignación ante esos desalmados que quieren, por el fuego y el terror, sumir a la España democrática y popular en un infierno de terror. Pero no pasarán…». Aquel legendario llamamiento por radio del 19 de julio de 1936 convirtió a Dolores Ibárruri, a la sazón diputada del Frente Popular por Asturias, en el símbolo universal de la resistencia republicana frente al fascismo. Nacida en el corazón de la cuenca minera vizcaína y militante del Partido Comunista de España desde su fundación –ahora hace justo un siglo–, es en el crisol y la tragedia de la guerra civil cuando se forja el mito de Pasionaria.

Tras la amarga derrota de 1939 conocerá un largo exilio de cuatro décadas, principalmente en la Unión Soviética. Asume la secretaría general del PCE en plena guerra mundial, en la que su hijo Rubén, oficial del Ejército Rojo, muere en la batalla de Stalingrado. Retornada a España en 1977, la imagen de Dolores Ibárruri del brazo de Rafael Alberti, en el Congreso de los Diputados, constituye una de las estampas más icónicas de la Transición. Fallecida en Madrid el 12 de noviembre de 1989 –apenas tres días después de la caída del Muro de Berlín–, su vida es un hilo rojo que atraviesa todo el siglo XX.

A partir de una documentación excepcional y en buena parte inédita (como es el caso del archivo personal de Dolores Ibárruri), Mario Amorós ha escrito un relato biográfico riguroso y sobre todo necesario de una de las grandes figuras del movimiento obrero y comunista internacional, de una personalidad esencial para comprender la historia de la España contemporánea.

El autor

Mario Amorós (Alicante, 1973) es doctor en Historia y periodista. Ha sido profesor invitado en la Universidad de Chile y entre sus obras destacan las biografías consagradas a Salvador Allende, Pablo Neruda y Augusto Pinochet. En su faceta de periodista escribe en medios de comunicación relevantes, tanto españoles como chilenos.