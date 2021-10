Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez y Pedro Casablanc actuarán en Salamanca en noviembre

Martes, 19 de octubre de 2021

El Ayuntamiento de Salamanca ha elaborado una programación cultural para el mes de noviembre que incluye teatro, música, danza, presentaciones de publicaciones, conferencias, encuentros literarios, exposiciones y la proyección del documental “Dehesa: supervivencia. La amenaza del Cerambyx”.

La primera cita con el teatro será el viernes 5 de noviembre con “Anfitrión”, dirigida por Juan Carlos Rubio e interpretada por Pepón Nieto, Toni Acosta, Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez. Se trata de una producción del festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, basado en el texto de Moliére. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se pondrán mañana a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org

El domingo 7 de noviembre el Liceo acogerá una propuesta de la compañía Periferia Teatro dirigida al público familiar, “Nube Nube”, un juego poético donde, con humor y amor, hablamos de lo que somos capaces de dar para ayudar a los demás. Las entradas tienen un precio de 5 euros y se pueden comprar desde mañana en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org

Pedro Casablanc protagonizará “Torquemada” el sábado 13 de noviembre. Una obra basada en la tetralogía de las novelas de Torquemada de Benito Pérez Galdón, en versión de Ignacio García May, dirigida por Juan Carlos Pérez de la Fuente. Cuenta la ascensión y caída de Francisco Torquemada, un usurero de barrio que presume de descender del célebre inquisidor y a quien una serie de imprevistos acontecimientos convierte primero en empresario respetable, luego en senador, y más tarde en marqués, para finalmente verse obligado a cuestionar el sentido de toda su escalada social al encontrarse cara a cara c on la enfermedad y la muerte. Las entradas tienen un precio de 12, 16 y 20 euros y se pondrán mañana a la venta.

Una semana después, el 20 de noviembre, el Liceo acogerá la obra “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca. Una propuesta escénica dirigida por José Carlos Plaza e interpretada por Ana Fernández, Ruth Gabriel, Zaira Montes y Rosario Pardo, entre otras. Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se pondrán mañana a la venta.

El teatro familiar “Crusoe” regresará al Liceo el domingo 21 de noviembre con un espectáculo de la compañía Markeliñe recomendado para niños a partir de 4 años. A través de una adaptación del clásico de Dafoe, esta obra nos cuenta una metáfora de la vida, sugerente, imaginativa y divertida. Obtuvo el Premio FETEN 2020 a la mejor música.

La programación escénica de noviembre se completará con una propuesta interdisciplinar en la que se mezcla circo, danza, flamenco contemporáneo, música en directo y dramaturgia, “Órbita”. Se trata de un espectáculo de la compañía Zen del Sur que obtuvo el Premio al mejor espectáculo de sala en la Feria Ciudad Rodrigo 2020. Representa una lucha entre lo que realmente quieres conseguir en la vida y dónde desearías estar, encontrando en el arte la herramienta perfecta para alcanzar ambas cosas.

Programación musical

El X Ciclo de Conciertos de Cámara y Solistas continúa el 22 de noviembre con la actuación del galardonado grupo danés Carion Wind Ensemble y el 29 de noviembre con el cuarteto americano Ulysses String Quartet. Las entradas para estos conciertos tienen un precio de 12, 16, 18 y 20 euros.

El viernes 12 de noviembre se celebrará en el Liceo un concierto-homenaje a Piazzola interpretado por el pianista argentino Federico Lechner, el baterista Daniel “Pipi” Piazzolla, Claudio Constantini, el contrabajista Antonio Miguel y la cantante Sheila Blanco. Las entradas tienen un precio de 9 y 12 euros. Se ponen mañana a la venta.

El 14 de noviembre se celebrará el V Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca convocado por el Ayuntamiento, en colaboración con la Fundación Orfeo. El ganador de este certamen obtendrá como precio tocar como solista con la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca en uno de sus conciertos de temporada y representar a Castilla y León en la final nacional del 20º Intercentros Melómano.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León acogerá dos conciertos en el mes de noviembre, el que ofrecerá la Banda Sinfónica del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León el 21 de noviembre, y el primer concierto de temporada de la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca el día 28.

En la Catedral Vieja se celebrará el concierto del Ciclo de Música de Cámara organizado por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, en colaboración con el Escuela Superior de Música Reina Sofía. Este año llega a su VIII edición y tendrá lugar el viernes 26 de noviembre, a las ocho de la tarde. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Y la programación musical de noviembre se completa, el 27 de noviembre, con el espectáculo “París 1940”, un concierto teatralizado que pone de relieve del poder de la música y su capacidad para iluminar cualquier rincón para convertirlo en un escenario.

Actividades literarias

Del 9 al 11 de noviembre se celebran las XIII Jornadas de Tango organizadas por la Corresponsalía de la Academia Nacional del Tango en Salamanca, y auspiciadas por Instituto de Iberoamérica, la Universidad de Salamanca, Casa de Argentinos en Salamanca y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Estarán dedicadas a recordar los 100 años del nacimiento de Ástor Piazzolla. Serán en la Sala de la Palabra a las seis de la tarde y la entrada es libre hasta completar el aforo.

En colaboración con la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se celebrarán tres actividades literarias en la Sala de la Palabra. La primera será el lunes 8 de noviembre y consistirán en unas Conversaciones con Noemí Sabugal, finalista en la última convocatorio del Premio de la Crítica de Castilla y León por su ensayo “Hijos del carbón”. La segunda será el 16 de noviembre y, bajo el título Diálogo de la Lengua, consistirá en un encuentro literario con Fernando Marías, novelista, editor e inventor de conceptos culturales. Y la última será el martes 30 de noviembre dentro de la iniciativa Leyendas de tradición oral. En esta ocasión participa el director del Museo Etnográfico de Castilla y León, José Luis Calvo Domínguez, que hablará sobre “El mundo encantado de Castilla y León. Oralidad, escritura y cibercultura”.

Además, del 23 al 25 de noviembre en el Teatro Liceo se celebrará el ciclo de conferencias “La Concordia”, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con el Capítulo Salmanticense de Alumni y Cultural Barbalos. Participarán como ponentes: Alfonso Salgado, catedrático de la UPSA, Marcelino Oreja, ex ministro de Asuntos Exteriores y comisario europeo de transportes y Ricardo de Luis Carballada, teólogo, investigador y colaborador del Proyecto Europeo “Espaces”.

Además se presentará la publicación “Tango en femenino” de Félix Páramo, el 3 de noviembre, en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo.

Proyección: “La reina de las nieves” de Mariela Artiles

El jueves 4 de noviembre se proyectará en el Teatro Liceo el documental “DEHESA: SUPERVIVENCIA La amenaza del Cerámbyx”, un largometraje que trata sobre la problemática producida por la extrema proliferación del coleóptero Cerámbyx en el ecosistema de la Dehesa. A través de un relato que recorre las cuatro estaciones en este enclave natural, dando cuenta de las características particulares del ecosistema, además de sus singularidades climatológicas, se expondrán los principales pilares de este desequilibrio medioambiental, aunque, por otra parte, también se aportarán determinadas soluciones probadas de manera científica que, en conjunto, aspiran a solucionar el problema. La entrada es con invitación.