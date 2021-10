Llamamiento a la prudencia ante el repunte de la incidencia mientras la cifra de ingresados en Salamanca se mantiene estable

Martes, 19 de octubre de 2021

La incidencia acumulada mantiene la tendencia ascendente ya iniciada la pasada semana, y aunque lo hace lentamente tanto en Salamanca capital como en el conjunto de la provincia la incidencia a 7 días se ha vuelto a situar en nivel de ‘riesgo medio’. Así, según la última actualización de la Consejería de Sanidad, la incidencia acumulada a 14 días en el conjunto de la provincia alcanza los 41 casos por cada cien mil habitantes, mientras que a 7 días se sitúa en 26 casos, 4 puntos más que el viernes pasado.

En el caso de la capital salmantina, la incidencia a 14 días se sitúa en 49 casos (a solo un punto de subir a nivel de riesgo medio), mientras que a 7 días alcanza los 26 casos por cada cien mil habitantes.

Hay otro dato a tener en cuenta, y es que la incidencia entre la población mayor de 65 años, tanto a 14 como a 7 días, ha vuelto a ‘riesgo medio’ en la capital salmantina. Así, la incidencia a 14 días se sitúa en 52 casos por cada cien mil habitantes, y la incidencia a 7 días en 32 casos.

Aunque estamos hablando de cifras relativamente bajas, este aumento es un aviso de que no conviene relajarse en exceso ante la Covid-19. Desde la Junta de Castilla y León apelan a la “prudencia”, en palabras del vicepresidente y portavoz, Francisco Igea. La relajación de las restricciones como parte de la ‘nueva normalidad’ explican este aumento de la incidencia que, no obstante, no se ha traducido en un aumento de los hospitalizados.

Salamanca mantiene las mismas cifras de pacientes con Covid-19 ingresados, 10. De ellos, 8 se encuentran en planta y 2 en UCI, que se mantiene en ‘nueva normalidad’ con un nivel de ocupación de camas por Covid-19 del 3,9%.