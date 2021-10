Oficios que han desaparecido en mi pueblo

Ya he vivido bastantes años en esta vida, y, durante esos años, he tenido una referencia muy cercana de Macotera, porque nunca he renegado de mis raíces y de mis gentes. Y esta mañana, he desplegado el pliego de mis vivencias en el pueblo y he comprobado lo que ha cambiado este pueblo y su actividad. Un pueblo que no carecía de ningún servicio, había de todo lo que precisabas en cada momento a la puerta de casa, y si no, existía maña y destreza para elaborarlo personalmente, claro es, quien tenía esa habilidad. Y, hasta acudía gente de los pueblos vecinos a abastecerse o eran nuestros artesanos, quienes se los acercaban aprovechando el descanso del domingo o del día festivo. Mención aparte, la tarea de nuestros tratantes, laneros y jornaleros, que tenían que salir a comerciar y a trabajar por otros lugares y tajos.

Y sentado ante el ordenador, me he puesto a apuntar el nombre de los oficios de la gente de Macotera, y que han desaparecido, porque lo artesanal ha sido sustituido por el producto fabricado con herramientas sofisticadas, llamadas máquinas, o sea, que todo se ha maquinalizado y materializado: algo ajeno al ingenio y habilidades del hombre.



Y entre aquellos oficios hoy quedan pocos, y estos no los voy a citar, porque los tenemos a la vista.

Y se han perdido los oficios de abarquero, acarreador, agrimensor, aguardientero, albardero, albéitar, arreador, atador, barbero, calderero, calero, caminero, capador, cardador, carretero, cascarriadera, cestero, chalán, chatarrero, cillero. colchonero, comunero, confitero, cristalero, cubero, empedrador, escardador, esquilador, estanquero, estañador, excavador, ferretero, gallinero, gañán, gavillador, guardas del campo, guarnicionero, herrador, herrero, hilandera, hortelano, hostelero, huevero, jornalero, lanero, lechero, marranero, matanchín, mecánico de vehículos, merendero, modista, molinero, mulero, panadero, pastor, pocero, podador, posadero, pregonero, rocero, sastre, segador, sereno, silletero, tabernero, jarrero, tablajero, tejedor, tejero, tendero, trapero, tratante, trillique, turronero, velero.

Todos estos oficios fueron el entretenimiento y la fuente de vida de nuestros padres y abuelos, e incluso de nosotros mismos.