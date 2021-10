Denis Garrido se lleva la séptima edición del Torneo de Ajedrez de Alba de Tormes

Domingo, 17 de octubre de 2021

El Maestro de la Federación Internacional empató con la albense Lucía Sánchez después de que ambos ganasen todas sus partidas del torneo

La Casa Molino de Alba de Tormes ha acogido este pasado sábado la séptima edición del Torneo de Ajedrez de Alba de Tormes que ha contado con la participación de más de medio centenar de ajedrecistas llegados desde diferentes puntos de la provincia, Cáceres o Ávila.

El vencedor del evento fue el Maestro de la Federación Internacional, Denis Garrido, quien, tras empatar con la joven albense Lucía Sánchez, se llevó la victoria después de que así lo decidiesen los criterios de desempate de un programa informático. Tercero quedó Miguel Ángel Galán.



En la categoría sub 14 la vencedora fue Celia Sánchez, en sub 12 Lucas Blanco, en sub 10 Julia Miguel y en sub 8 Ignacio Sierra.