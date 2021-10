La prestigiosa Media Maratón de la Diputación no defrauda con Dani Sanz y Ester Rodríguez como ganadores

Domingo, 17 de octubre de 2021

La prueba contó con el habitual recorrido de 21,097 kilómetros

La prestigiosa Media Maratón de la Diputación no defraudó. La prueba contó con el habitual recorrido de 21,097 kilómetros y los participantes vivieron una gran mañana de atletismo y diversos lugares de la provincia de Salamanca se tiñeron de color, aunque la meta y la salida estuvieron en Santa Marta. Finalmente, Dani Sanz y Ester Rodríguez fueron los ganadores de una 37ª edición que contó con muchísima expectación. Por otro lado, los hermanos Juan y Roberto Bueno y Juana Montaño y Rebeca Calleja completaron los podios.

Por otro lado, el mejor de la carrera, Dani Sanz, atendió a los medios de comunicación: “He aguantado bien y en la parte final he administrado lo que tenía dentro. Me ha pasado un poco de todo porque he tenido flato y también dolor muscular. Nos hemos quedado Juan y yo solos, y cuando dejó de haber viento ya lo intenté", explicó el vencedor en meta.

Podio masculino con sus tiempos:

Dani Sanz (CD Capiscol) – 1:07:56

Juan Bueno (Atlético Macotera) – 1:08:12

Roberto Bueno (Atlético Macotera) – 1:08:16

Podio femenino con sus tiempos:

Ester Rodríguez (Escuela Triatlón Salamanca) – 1:26:26 Juana Montaño (CD Solorunners Valladolid) -1:26:57 Rebeca Calleja (CD Team Run&Go) – 1:31:24

Fotos: Guillermo García