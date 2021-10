No tan lejos de Santa Teresa de Jesús

Hasta hace no mucho tiempo, yo no veía mi muro de Facebook, ni mis momentos de WeChat, ni ninguno de los otros portales de mis redes sociales. Revisaba mis mensajes y echaba un ojo en las publicaciones visibles. Ocasionalmente, entraba en la cuenta de uno de mis contactos y veía sus contenidos, para ponerme al tanto de algo en específico o simplemente por ver cómo iban las cosas.

Lo anterior, de una manera u otra, lo hacía en asuntos profesionales asimismo. No me gustaba pedir ayuda para nada. Lo evitaba a toda costa, sin importar el retraso debido a esa búsqueda de soluciones por mí mismo en lugar de recogerlas de los favores de los demás. Sin expresarlo visiblemente, lo llevaba como bandera de mi orgullo y mi valor. Todo, por decirlo de alguna manera, lo hacía a mano.

Por poner un ejemplo de lo anterior, pero en relación con la poesía, si bien la reescritura de lo ya escrito y la imitación de lo publicado hasta hoy constituye uno de los principios, o de los motivos, recurrentes en el camino de los escritores, yo siempre me apartaba de esas veras, en el sentido de nunca darlas a la luz pretendiéndolas instrumentos para ganarme el reconocimiento o el aplauso de mis lectores. Esos versos los tengo manuscritos o impresos en unos cajones de mi escritorio. Tampoco —perdón por el ex abrupto— nunca busqué ninguna rima para mis versos en internet.

Como pueden preverlo en este cuarto párrafo, he mencionado lo anterior para traerlo aquí donde con una frase certera le daré un giro y hablaré de lo opuesto. A continuación, ofreceré un encomio de una práctica distinta. Como si se hubiera tratado de una experiencia mística —con respeto para las de Manuel García Morente y Santa Teresa de Jesús—, a mí me sucedió algo por el estilo. Descubrí mi corazón, en el sentido encontrar retirado el velo posado en él. Ese descubrimiento significó ir al encuentro con la vida de otro modo, no ya mostrándome yo como mensaje de mí mismo para el mundo, sino como un yo naciendo en relación con los demás. Me explicaré.



Si nos figuramos las palabras del párrafo de arriba no como palabras, sino como una imagen, podríamos representarla del modo siguiente. Yo iba caminando por un sendero marcado con mi nombre, mirando a diestra y siniestra las cosas de esos lados, levantando la mirada al sol y reclinándola sobre las hojas de otoño y mi sombra hasta que llegué a un muro de piedra. A partir de ese momento, como todos lo vemos, no pude seguir adelante. Miré a los lados del muro y descubrí su magnitud como una extensión imposible de rodear. Intenté escalarlo, pero sin resultados, su altura superaba todo intento. Ahí me quedé con la espalda contra el muro y las piernas recogidas entre mis brazos, meditando los pasos a seguir. Fue entonces cuando sucedió la revelación.

Fue bueno el recorrido en busca de la originalidad recogiendo lo antiguo y lo no tan antiguo para llevarlo a mi presente como suministro de inspiración, para el hallazgo de mi expresión propia. Reconozco con agrado lo descrito al inicio. No podía haber llegado adonde me encuentro de otro modo. El número de personas en Salamanca, Ávila, Xalapa y otras ciudades más dándome su espaldarazo incondicional e inconmensurable resultó una cifra inestimable para la consecución de mi voz. Mas ahora, elevado en el ala de mi Señor y en el amor de mi familia y mi entorno, no puedo seguir siendo yo a la manera de antes. Seguir siendo yo significa continuar desarrollándome para tirar lo provisorio y asir lo eterno, mas tal caso a partir de ahora solo lo podré desarrollar —al menos por un tiempo imprevisible—, considerando el crecimiento de mis seres queridos y amistades como origen, o causa, de mi expresarme ante el sueño del mundo. A través de ellos, sin dejar de ser este de las palabras leídas justo ahora, el mármol de mi busto irá cobrando su entidad para el mañana. Esto con la esperanza de encontrarme no tan lejos de Santa Teresa de Jesús.





Xalapa, Veracruz, México

16 de octubre de 2021

Juan Angel Torres Rechy

torres_rechy@hotmail.com