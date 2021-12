Historia de Harlequín Leyendas (II parte)

En la mitología celta los sidhe o pueblos feéricos también celebraban Samhain, la víspera del 1 de noviembre, las hadas podían tener maridos mortales, se abrían las grutas.... En la tradición medieval, que recoge el romancero del castellano viejo, no es casual el encuentro del Infante Arnaldos con la nave misteriosa, cantado en romance: Ponía en calma / las olas hace amainar... El tránsito al otro lado, es un río de nombre terrorífico: Piriflegeronte, "río de fuego"; Lete, "río del olvido"; Aqueronte, "río de la aflicción"; Cocito, "río de las lamentaciones"... El más célebre es Estigia, "río del odio". Tambien puede ser una cerca, una valla que protege el acceso. En ocasiones el protagonista cruza inadvertidamente que señala un límite: el del jardín, espacio cerrado en cuyo interior está el Paraíso, el umbral al Más allá, de pronto, ocurre el acceso al otro lado. En las leyendas de Sierra Morena recogidas por Washington Irving en sus The Alhambra: las cuevas esconden un perdido ejército de los nazaríes, y sus huestes...

"El Paraíso era el ombligo de la tierra y según la tradición siria estaba situado en lo alto de una montaña, más alta que las otras” Otros lo sitúan dentro de una gruta, que niega el acceso al forastero, en cuyo interior se escucha, un vago rumor de voces...

En la Isla Blanca, en Ponto Euxino, donde fue a morar Aquiles después de su muerte. Según el poeta Yeats, "este mundo es el lugar al que vamos después de la muerte no están muy separados". Según the Celtic Twilight : se ubica hacia el norte del condado de Sligp, en el lado sur de Ben Bulben, a algunos centenares de pies por encima del nivel de las llanuras, existe un pequeño rectángulo blanco. Ningún mortal lo ha tocado nunca con sus manos ni posado sus pies, y ningún cordero o chivo jamás ha venido a pastar la hierba en las verdes praderas. Es un lugar completamente inaccesible, rodeado de un ambiente de terror para un ánimo exaltado. Aquí están las puertas del País de los Genios. En mitad de la noche se abren de par en par y sale la ultraterrestre tropa".



Un arroyo sombrío y triste, un puente, un fresno, una antigua abadía... El bosque, siempre como principal protagonista de unión de intermundos. La tradición irlandesa, la isla de Brazil, es el lugar adonde fueron a vivir los antiguos dioses. Se encuentra situado "al Oeste de Irlanda". Se encuentra cubierta por densa niebla. Su perfil se difumina después de que los navegantes la hayan divisado. En 1674 el capitán John Nisbet proclamó haberla divisado durante un viaje desde Francia a Irlanda. "Aseguró que la isla estaba poblada por grandes conejos negros, y un mago que vivía solo en un castillo de piedra".

El Arlequín es un emisario de la otra parte, ataviado con una máscara negra, que recorre los campos con su cohorte infernal. Se adentra en los bosques durante el invierno, su voz aulladora dirige la cohorte de ánimas errantes. Un mensajero del otro mundo, hace de barquero entre los reinos de los vivos y muertos...



Jean Clair, crítico e historiador francés, realiza un ensayo dedicado a Picasso y su interpretación temprana de la figura del arlequín. "El Arlequín de Picasso, no ha perdido su conexión original con el reino de la Noche, y el cielo circense, donde acróbatas y trapecistas actúan".



La figura de Arlequín pasa a partir del siglo XVI a formar parte del repertorio del teatro europeo. Tendría su auge en los siglos posteriores, se desarrolla un tipo de representación en el que la improvisación del texto, surge a partir de unos personajes determinados, que el público iría reconociendo, y cuyas características son subrayadas por el uso de atuendos reconocibles.

En algún manual se subraya que es la heredera, en el medio rural, como farsa de la antigua attelana latina, que se realiza en un ambiente popular desde el siglo IV a.C.



Los personajes principales de la Commedia, son:



Arlequín. Uno de los zanni o criados. Irá evolucionando lentamente, hasta convertirse en un personaje soñador, vestido a cuadros, sumido en enredos y eterno enamorado. Arlequín, criado de Pantaleone, está enamorado de la criada Colombina. Su torpeza le impide alcanzar ninguna de sus metas, así como rivalizar con su astuto rival, Brighella, el intrigante. El personaje es reconocible por el vestido a rombos, rojos y negros - dando lugar "arlequinado". “en recuerdo a su origen diablesco". Se describe vestido en cuero negro, una enorme verruga o chichón en la parte alta. (Cuerno cortado, vestigio de sus orígenes diablescos)



Los otros personajes:



Brighella. Compañero de Arlequín. Astuto, intrigante, "fabulador de enredos".



Colombina. Criada de Pantaleone. La eterna, e inalcanzable, amada de Arlequín y Pulcinella.



Dottore. Compañero (o rival) de Pantaleone. Siempre vestido de negro. Altivo y distante.



Pulcinella (Pierrot) .Vestido de blanco y sin máscara. Criado, pintor, lunático, amante...

Su personaje se irá diferenciando progresivamente del ensoñador y ausente enamorado. Figura del simbolismo finisecular, por sus lágrimas y extrema melancolía.