Siete de cada diez alcaldes de la provincia no cobraron nada por ejercer su cargo durante el año de la pandemia

Lunes, 18 de octubre de 2021

Imagen de archivo de Torresmenudas, uno de los pequeños municipios de Salamanca cuyo alcalde no percibe retribución económica

Los alcaldes y concejales de más de 250 pueblos de Salamanca ejercen su cargo sabiendo de antemano que su trabajo no tendrá retribución económica. Es la cifra de municipios de la provincia -257 en concreto- en los que sus alcaldes no perciben ni un euro, según refleja el informe actualizado sobre las percepciones de los alcaldes publicado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en su página web, con datos correspondientes a 2020. Un año que, no se puede olvidar, ha estado marcado por la pandemia de la Covid-19, lo que también ha influido en la gestión municipal.

Aunque sí lo ha hecho la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, hay que reseñar que algunos no han facilitado información a Hacienda de las cantidades percibidas por los miembros de las corporaciones, y que en el caso de Salamanca ascienden a una cuarentena. En cualquier caso, los que no reciben retribución alguna son una amplia mayoría, el 70% del total de los alcaldes de la provincia (teniendo en cuenta los 362 municipios).

Por su parte, y según refleja el informe de Hacienda, de los 59 alcaldes de la provincia que sí tuvieron algún tipo de retribución económica durante el último año, 25 tienen una dedicación parcial o exclusiva, incluido el alcalde de Salamanca capital. Entre los que no tienen dedicación, se percibe por asistencia a plenos o reuniones, siendo la cuantía anual más baja de las percibidas de 100 euros.

Hay que tener en cuenta que Salamanca es una de las provincias de Castilla y León con mayor número de municipios, a lo que se suma que la mayoría son pequeños municipios, lo que explica que sea tan elevado el número de alcaldes que no perciben ninguna cuantía económica.

