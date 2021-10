“Cuando me dijeron que tenía que empezar con la quimio, pensé que me iban a destrozar”

Martes, 19 de octubre de 2021

Una mamografía rutinaria mostró “algo sospechoso” en los resultados de Concha Pablo. Le comenzaron a realizar más pruebas, biopsias, ecografías… y el 22 de diciembre del año pasado el resultado fue el peor: tenía dos carcinomas. Su caso a priori no parecía complicado, eran dos carcinomas pequeños que tenían fácil tratamiento, sin embargo, con las diferentes revisiones descubrieron que se trataba de un tumor hormonal. “El oncólogo me dijo que tenía muchas posibilidades de que se repitiese, que había que pararlo y tenían que empezar con la quimio”, cuenta. “Yo estaba bien y cuando el médico me dijo que me íbamos a empezar con el tratamiento se me vino el mundo abajo, pensaba que todo iba a ir muy rodado. Sonó a que me iban a destrozar”.

“Yo era una persona fuerte y esto te afecta física y mentalmente. Es importante tener gente alrededor que te apoye”, cuenta emocionada. “Me he dado cuenta de que tengo una red de pareja, familia y amistades extraordinarias”, añade. Dice tener una suerte inmensa con su pareja, que está a su lado en todo momento y no le suelta de la mano. “Que me diga que estoy muy guapa, que mi sonrisa tiene algo especial… es algo que me ayuda a seguir cuidándome”.

Cuenta que hace apenas unos días, el hijo de su pareja no la recordaba con pelo. “Yo tampoco me recuerdo”, le contestó emocionada. Contárselo a su madre fue difícil, tiene 82 años y cuando se lo dijo le contestó que “intuía que algo había”. “Siempre ha estado un punto por delante, será cosa de madres” dice riendo.

El cáncer le ha cambiado, dice que sus pensamientos ahora son diferentes. Hace unas semanas, cuenta emocionada, subió una foto a Instagram. “No es mi mejor foto, pero me apetecía, al fin y al cabo con o sin pelo, sigo siendo yo”. También le ha cambiado ir a la AECC. Los trabajadores y voluntarios, sus actividades y su ayuda han sido un gran apoyo. “Entré por la puerta y lo primero que hicieron fue preguntarme qué necesitaba, para mí han sido fundamentales”. Hay quien saca el lado positivo del cáncer, pero para Conchi no lo tiene. “Esto es una puñeta, hay veces que pienso que porqué a mí y al rato asimilo que me ha tocado. Por desgracia, son muchos los afectados”.

Anima a las mujeres a hacerse autoexploraciones y a asistir a las revisiones. “Yo estaba bien y es donde me lo encontraron. Esto se cura, hemos avanzado mucho”, concluye.