El PP de Salamanca y Nuevas Generaciones celebran el Dia de la Fiesta Nacional

Martes, 12 de octubre de 2021

Javier Iglesias, presidente provincial del partido, criticó a Sánchez: “Somos el partido de la juventud frente al intervencionismo del PSOE”

Una representación de parlamentarios nacionales y autonómicos del Partido Popular, así como otros cargos de la formación han acompañado esta mañana a los miembros de Nuevas Generaciones (NNGG) en la conmemoración del Día de la Hispanidad. Los miembros de NNGG han instalado una mesa en la Plaza del Liceo donde se reparten pulseras con la bandera de España y se celebra esta jornada festiva.

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, estuvo presente en la jornada y destacó el apoyo que se ofrece a la juventud desde el partido: “Los jóvenes desean, desde la acción política y la palabra en ningún caso desde la fuerza, cambiar la sociedad salmantina. Tenemos muchos motivos para tener esperanza con los jóvenes que tenemos en España. El Partido Popular es el partido de la juventud frente al intervencionismo del Partido Socialista. El Gobierno de España tiene como apoyos parlamentarios a los que quieren destruir España, es la gran paradoja que no entendemos los españoles y los salmantinos. Seguro que hay pocos salmantinos que estarán de acuerdo en esas alianzas con los independentistas catalanes y los amigos de los etarras”.

El presidente de Nuevas Generaciones, Ángel Porras, también fue muy crítico con el Gobierno de Sánchez: “Nosotros somos jóvenes y debemos mirar al futuro. No queremos ayudas para alquiler social, queremos oportunidades de empleo para poder decidir si queremos alquilar, comprar. Queremos contribuir a reducir el desempleo juvenil. No estamos de acuerdo tampoco con el bono cultural, y si se ofrece, que no se ignore al segundo espectáculo de masas después del fútbol como es la tauromaquia. Queremos una educación de calidad, basada en el mérito y la capacidad y no una educación que permita pasar de curso con materias suspensas y se accede a becas con notas ínfimas”.

FOTOS: GUILLERMO GARCÍA