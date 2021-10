Jairo Morillas: “Tenía muchísimas ganas de marcar con este escudo y la camiseta del Salamanca... y por dedicárselo a mi madre”

Lunes, 11 de octubre de 2021

Jairo Morillas, delantero del Salamanca UDS, habla por primera vez tras darle la victoria al Salamanca UDS en Posada de Llanera.

Gran victoria: “Estamos bien, muy contentos y alegres para iniciar esta nueva semana. Veníamos de dos derrotas y ya nos hacía falta volver a ganar, aunque el campo era difícil”.

Aprovechar la titularidad: “Venía con unas pequeñas molestias y tuve que parar, perdiéndome partidos. En esta semana, a pesar de que lo veíamos un poco precipitado, me encontré bien y el míster decidió ponerme, y yo encantado. Al final, todo salió bien”.

Campo que sorprende: “Lo trabajamos muchísimo durante la semana y nosotros en el partido nos sorprendimos de cómo estuvimos en cada disputa. No sé cómo ese tipo de campos pueden estar permitidos en la categoría, porque yo creo que nunca he jugado en un sitio así. Los aficionados o la plantilla pensábamos que era increíble”.

Jugada del gol: “Es una sensación que no se puede explicar porque es una alegría ver cómo el balón entra en la red. Hugo (Díaz) la remató y el portero le hizo una buena respuesta, pero vi que me venía la pelota y al final entró”.

Emoción en la celebración: “Tenía muchísimas ganas de marcar con este escudo y la camiseta del Salamanca... y por dedicárselo a mi madre. Es un fallecimiento que quedará siempre ahí, el de la persona más importante de mi vida. Quería celebrarlo para ella y espero que vengan muchos más. Mis compañeros me han arropado muchísimo durante todo este tiempo y todos se alegraron”.

Punto de inflexión: “Venía con una mala racha de lesiones, pero tenía buenas sensaciones. Me encontraba muy bien hasta estas últimas semanas, no quería que fueran a más y decidimos parar para que no fuesen a más las molestias. Ahora me encuentro muy bien para que la afición nos siga apoyando y que el equipo esté arriba”.

Partido con la Segoviana y ayuda de la gente: “Siempre que jugamos aquí venimos con toda la ilusión del mundo, queremos que la afición nos siga apoyando y la necesitamos. Cada equipo que venga al Helmántico tiene que sufrir. Queremos ganar y también a ellos. Agradezco el apoyo en el desplazamiento”.