Karlie Samuelson va a por todas: “Vamos a tratar de volver a ganar la Liga, eso quiero yo”

Lunes, 11 de octubre de 2021

Karlie Samuelson, jugadora del Perfumerías Avenida, llegó el pasado miércoles a Salamanca y ya lleva dos partidos jugados en Liga y en Europa. Tras ello, la norteamericana atiende a este medio de comunicación, con la ayuda del jefe de prensa, para hablar de la temporada 21/22.

Vuelta a casa: “El regreso ha sido bueno, tuvimos un gran ambiente en Euroliga y me encanta. El partido fue más ajustado de lo que nos hubiera gustado… pero fue emocionante”.

Experiencia en la WNBA y jugar con Katie: “Ha sido una locura de temporada, pero muy divertida. Estoy orgullosa de cómo lo intenté cuando estuve en LA Sparks y de aprovechar las oportunidades que he tenido. El fichaje por Seattle fue muy inesperado, nunca pensé poder jugar con Lou en la WNBA. He tenido la oportunidad de jugar con Sue Bird en, quizás, su último año. Cuando echo la vista atrás en este verano, me siento orgullosa y lo recordaré para siempre”.

Diferencias entre España y EEUU: “Juego roles diferentes aquí y en EEUU, tengo muchos minutos más en Avenida. Pero allí sabes que juegas con algunas de las jugadoras históricas y que son las mejores del mundo. Es diferente, el nivel es altísimo en ambas, aquí por ejemplo defendemos más a toda pista, y se espera un rendimiento mayor en los minutos que juegas, especialmente lo que quiere Roberto. Me gustan ambos estilos, creo que son del más alto nivel”.

Llegar y jugar al día siguiente: “Fue complicado, justo tras haber aterrizado y encima me llevé el susto en la rodilla, pero me siento bien, adaptándome a volver, a jugar minutos, entrenar... No sé cuánto tardaré en estar al máximo, pero me lo tomo día a día e ir mejorando”.

Igualar o superar el curso anterior: “La temporada pasada fue muy especial con las burbujas de Euroliga, trabajamos duro en ellas y pudimos llegar a playoffs y luchar por el título, que fue increíble. No podemos crearnos esas expectativas este año, toca ser realistas en el sentido de lo que va a costar llegar a eso sabiendo que la Euroliga ya será larga. Lo mismo en Liga española, que será mucho más difícil cada partido aqui jugando Euroliga cada semana. Vamos a tratar de volver a ganar la Liga, eso quiero yo”.

Afición en Würzburg: “Me encanta jugar con este ambiente, siento realmente el amor de los aficionados como el resto del equipo. Sienta genial saltar a la pista y escucharlos animar, así que gracias por volver”.