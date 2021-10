Reivindicar la música original hecha en Salamanca

Sábado, 9 de octubre de 2021

El mensaje de un concierto en el que los músicos subieron al escenario de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester

Tiene la Biblioteca Municipal Torrente Ballester una sala que sorprende y se llena de música y teatro para recordarnos que su hermoso espacio no solo tiene libros, páginas entre las que anidan las películas y esa música salmantina que Fernando Sánchez Gómez buscaba en los primeros tiempos de su programa en Radio ZOES “A nuestro ritmo”.

-¡En la biblioteca tienen una sección de discos de música salmantina!

Y es en esta misma biblioteca donde Fernando celebra primero, el hecho de que Radio ZOES siga haciendo barrio y que esa radio, en el programa “A nuestro ritmo” apueste decididamente por la creación musical en Salamanca. Música original, música de muy variados estilos, música hecha con el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la constancia de unos intérpretes que llevan mucho tiempo dando lo mejor de su trabajo en una ciudad que desconoce el riquísimo panorama que alberga entre sus letradas paredes.

Empeño desde hace muchos años del compositor, informático y divulgador musical Fernando Sánchez Gómez, su programa de música en Radio ZOES continúa su trabajo a finales de los años ochenta para difundir este trabajo que no es solo de los músicos salmantinos, sino de los periodistas, fotógrafos, promotores musicales, técnicos de sonido y de luces, dueños de estudios de grabación (Sí, en Salamanca tenemos excelentes estudios de grabación) y demás fauna del mundo de la corchea. Un mundo, el de la música, que se une no solo para venir a tocar a un concierto que celebra la música, sino que también pone todo de su parte para que salga… ¿Alguien ha visto el cable? Organizar un concierto, y más si es de varios grupos e intérpretes es un trabajo ímprobo y son las ocho y veinte y aún no se han abierto las puertas y no es ese el vídeo que hay que poner, sino el otro…

Cuestiones del directo. El jueves en la Biblioteca Municipal Torrente Ballester, con el personal dedicado a que saliera todo bien, con los técnicos en su sitio, el público sentado con ganas de música en directo y muchos nervios, no solo se celebraba un concierto, sino que se reivindicaba la existencia de un panorama riquísimo de música y músicos cada vez mejores, más profesionales, generosos, dedicados y sobre todo… capaces de ofrecer su tiempo y su talento para felicitar a un programa de radio que, semana tras semana les entrevista, les sigue, les da visibilidad… esa que merecen porque radiar, programar, permitir la actuación de los excelentes grupos salmantinos es tarea de todos: los que la escuchamos y debemos difundirla, los locales que apuestan valerosamente por la música en directo y sobre todo, las instituciones.

Esas instituciones, el Ayuntamiento, la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes y la Biblioteca Municipal, se han volcado con el concierto pero deben hacer MÁS. Y eso que con iniciativas como el Concurso de Bandas o el magnífico programa que han tenido en el Patio del DA2 a lo largo del verano con músicos de Salamanca, han demostrado el apoyo que merece este panorama nuestro que tan bueno es. Tan bueno que los grupos, aparte de venir a tocar de forma gratuita, han donado discos para sortearlos entre el público y han confiado en el “Top manta” donde se venden, a la entrada, los magníficos discos con los que corroboramos que nuestro panorama musical es variado y magnífico.

Tan magnífico que basta una muestra para darnos cuenta. Tras los vídeos en los que “A nuestro ritmo” defiende tras sus cien programas a la gente de la música salmantina y agradece a periodistas, instituciones y sobre todo, a la maravillosa fauna de la fotografía salmantina, volcada con la música, suena la sintonía del programa arreglada por Antonio García y compuesta por el propio Fernando con una pequeña sorpresa… tocan unos fantásticos Fran Rojo, Sergio Bravo, Cote Campusano, Antonio García y Fernando a la guitarra eléctrica. Una pequeña sorpresa para empezar a festejar la música salmantina desde el escenario, siempre recordando la necesidad de estar ahí, de ir a verles… y no solo porque son nuestros… sino porque son… magníficos.

Magníficos los Black Chillies, que enamoran la público con una maestría que no deja a nadie indiferente y que tiene un directo tan potente, divertido, original y sorprendente que nos deja alucinados… y que tiene el contrapunto perfecto con la música más íntima de Chefo y Fátima, Godaiva, quienes después de su concierto en el Liceo con la Banda Municipal de Salamanca, regresan a su formato de voz y guitarra con la misma fuerza, las letras magníficas, la música que lleva diez años enamorando a una ciudad que asiste al primer bolo de una nueva formación –los músicos salmantinos son activos, felizmente promiscuos y no paran quietos- quimera que también seduce al público con esa originalidad que es la palabra con la que definimos el tratamiento de la bossa nova, de esa música del mundo que Rai Anciola. Nombre indispensable en la historia musical salmantina, Rai es la sabiduría, la elegancia y ese dominio del escenario que todos los interpretes van a regalarnos a lo largo del concierto. Acompañado de otra figura indispensable del panorama salmantino, Cote Campusano, y de un maestro de la guitarra, Raúl, la voz de Rai se queda entre nosotros y tiene que venir la contundencia rockabilly de Santi Tamarit no solo para recordarnos aquellos tiempos del Colectivo de Músicos en el que el empeño era joven y despierto, sino que los rockeros siempre serán los más grandes.

Oír a Santi, como hace tantos años, es un regalo. Para los que conocemos el panorama musical salmantino de hace tiempo, es emocionante. Fernando sabe recuperar aquellos acordes, pero mirando hacia el futuro, y Santi nos regala una composición de hace años… pero que tiene la misma fuerza y la misma magia. Hay cosas buenas que nunca sufrirán con el paso del tiempo, al contrario. Y su magnífica guitarra, al servicio de la delicada voz de Helen De Luxe, es un regalo con el que ahora recorre los escenarios sobre sus botas de rockabilly. Lo bueno no cambia y lo bueno se reinventa, por eso escuchar a Clara y a los chicos de Lulú & the rockets es otro regalo que, eso sí, no podemos bailar por mucho que queramos. Música de músicos para celebrar la música.

Tenemos un panorama tan rico, tan excelente, tan profesional y que gusta tanto que ahora habría que repetirle a las instituciones que merece la pena mirarnos un poco y descubrir lo bueno que tenemos… que la movida salmantina, esa que quizás no tuvo medios y sí mucho, mucho talento ¿Escuchas, Roberto-Galería de Sombras? Un talento que sigue, que se alimenta de nuevas formaciones, que se reinventa, que se esfuerza en colaborar, en hacer cosas nuevas, en avanzar a pesar de todo y que no quiere ayudas, sino espacios y contratos para tocar… porque hacer música es su empeño y su trabajo, su arte y lo que maravilla a un público que tiene que seguir, empeñarse en difundir la música hecha en Salamanca. Música que nos arrebató el corazón una noche de jueves precisamente en una biblioteca. Ahí donde Fernando buscaba los discos de los grupos salmantinos. El Karma existe, y la magia de ZOES también. Mientras los grupos recogen la feliz impedimenta tras el concierto y se felicitan, se cuentan, se ponen al día, Fernando y el periodista experto en música salmantina Víctor Hernández Villarroel se acercan a los indispensables técnicos de sonido. Todo para que suene la música… y la música ha sonado para recordarnos lo buena, pero lo buena, buena y variada y tremenda que es en esta Salamanca nuestra ¿Te la vas a perder?

Charo Alonso.

Fotografías: Fernando Sánchez Gómez, Charo Alonso.