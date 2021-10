Sábado, 9 de octubre de 2021

La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, nos cuenta el día a día del Ayuntamiento, los proyectos que están en marcha y los principales atractivos del programa de las fiestas de Santa Teresa de Jesús

Alba de Tormes cuenta impaciente los días que restan en el calendario para festejar sus fiestas en honor a Santa Teresa de Jesús. El trabajo del día a día, junto con la organización y planificación de las diferentes actividades festivas que van a desarrollarse estos días, ha sido la constante de las últimas fechas en el Ayuntamiento de Alba de Tormes. La buena noticia en forma de relajación de las restricciones va a posibilitar además el retorno de cierta normalidad en la celebración de los diferentes actos festivos, lo que sin duda redundará en el disfrute de los albenses.

¿En qué punto a nivel económico está el Ayuntamiento de Alba de Tormes?

Actualmente la morosidad en facturas impagadas a proveedores es de 714.000 euros, cuando recuperamos la alcaldía, la cifra ascendía a 1.900.000 euros Aspiramos a finalizar la legislatura con un equilibro real en las cuentas.

A raíz de la publicación por este medio de comunicación de la noticia de la construcción del nuevo parque taurino infantil, ha habido mucha gente, especialmente a nivel provincial, que se ha mostrado crítica con la iniciativa. ¿Con qué motivo se toma la decisión de construir un parque infantil de temática taurina?

A mí es una temática que me gusta. Si algo distingue a nuestra comunidad es la declaración de la tauromaquia como cultura, con la intención de que sea protegida a nivel mundial. Es, además, un arte que mueve muchos millones de euros económicamente hablando. El motivo de su construcción es que se ha hecho porque nos gusta el tema y nos ha parecido apropiado porque era algo novedoso y por su cercanía a la plaza de toros. No creemos que sea motivo de polémica, estamos en un país libre, no estamos incitando a la violencia contra los animales. Lo hemos hecho con el mismo respeto que si hubiéramos puesto otro animal.

La relajación de las restricciones va a permitir afrontar las fiestas con una mayor normalidad, aunque sin bajar la guardia. Desde el Ayuntamiento de Alba de Tormes, ¿con qué grado de ilusión se afrontan unas fiestas de este tipo?

Se ha hecho una programación muy de acuerdo a lo que son nuestras fiestas, siempre que acompañe el tiempo. Es verdad que no vamos a tener un concierto importante como así ha sido en otras ocasiones, es algo que nuestras arcas tampoco lo permiten, pero hemos preparado unas fiestas para que nuestra villa disfrute. Creemos que habrá mucha asistencia de público de la comarca de Salamanca. Lo más importante es que vuelve a salir nuestra Santa y para los devotos que Santa Teresa de Jesús vuelva a salir en procesión por las calles de Alba de Tormes es normalidad.

Siguiendo con el tema de la procesión, ¿se va a aplicar algún protocolo para la salida en procesión de Santa Teresa?



La Orden del Carmelo ha depositado su confianza en nosotros para que la procesión se desarrolle con la mayor normalidad. Sacaremos una serie de recomendaciones para intentar hacer una procesión estática, siguiendo unas medidas de seguridad como, por ejemplo, el uso de mascarilla, no hacer grupos de personas no convivientes, que exista una distancia entre las personas, etc. La Policía Local estará en la propia procesión intentando poner orden y, además, se cerrarán las entradas para que las personas que quieran acudir lo hagan desde el principio.

Teniendo en cuenta lo sucedido en las pasadas fiestas de la Transverberación, con grandes aglomeraciones de personas y botellones multitudinarios, ¿se va a aumentar la seguridad en estas fiestas de octubre?

Hemos pedido apoyo a la Subdelegación del Gobierno para ambos fines de semana en que se celebren actos festivos. Tendremos una Junta Local de Seguridad el 13 de octubre pensando en las fiestas y teniendo presente lo sucedido en las fiestas de la Transverberación en agosto. Es una situación que está pasando en toda España, aunque esperemos que no se produzcan macrobotellones.

¿Quién va a ser el encargado de dar el pregón de las fiestas?

En esta ocasión hemos decidido que los pregoneros de las fiestas sean los cuatro directores de las residencia albenses y la coordinadora médica del centro de salud. Queremos de esta manera tener un reconocimiento a ese duro trabajo que han desempeñado durante la pandemia. Ellos estaban ahí en primera línea enfrentándose a algo que no conocían, casi sin medios. No nos podemos olvidar de que ellos han sido los héroes.

¿Ha existido alguna demanda específica por parte de los albenses para los actos festivos?

Sobre todo han demandado charangas y verbenas. No ha habido peticiones de conciertos, no se ha hablado nada sobre ello. Lo que también hemos recibido, y aprobado, es una solicitud para realizar una fiesta en el parking de la calle Hospital el sábado 23 de octubre por parte de un establecimiento albense.

¿Por dónde pasan los próximos proyectos del Ayuntamiento de Alba de Tormes?

No hemos dejado de trabajar en inversiones en el pueblo. A las ya acometidas hay otras en marcha como en el Camino de los Coladeros, calle Olvido, etc. Otro de los proyectos que tenemos en marcha es concurrir a una subvención de eficiencia energética estatal en la que podemos tener una participación de subvención del 85% o un 100% si se considera integral. Se está haciendo ya una auditoría para ver el consumo energético en el municipio. Dicha subvención se utilizaría para cambiar toda la luminaria del pueblo a luces LED. Ahora mismo se está trabajando en ello.