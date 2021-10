Provocación y publicidad

Sala Capitular de la Catedral de Toledo

C. Tangana y Nathy Peluso han publicado en la medianoche de este viernes un dueto llamado 'Ateo', cuyo videoclip fue grabado durante el mes de septiembre en distintos espacios de la Catedral de Toledo, incluida la Sala Capitular. Las imágenes son objeto de polémica. Pero el Arzobispado de Toledo ha salido al paso para defender a los músicos de las críticas y de paso a su deán, Juan Miguel Ferrer Grenesche.

El videoclip -lo he escuchado varias veces y con mucho detenimiento- presenta la historia de una conversión mediante el amor humano. ¿Eso es amor? Creo que me he perdido, mi concepto sobre el amor entre pareja, es otra cosa muy diferente: 'Yo era ateo, pero ahora creo, porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo. ¡Menuda perogrullada!

Esto no es intolerancia de “retos o antiguallas” y tolerancia por parte de la iglesia. Otro fiasco más del pontificado de Francisco. Craso y flaco favor hace usted señor Primado conjuntamente con su Dean a la Iglesia en estos tiempos convulsos, permitiendo performances de tal calibre. Quizá nos cree tontitos ¿Es una historia de conversión? ¡Puaffff! ¡Huele a podrido! ¿Recuerda señor Arzobispo la escena bíblica de Jesús expulsando a los mercaderes del templo? Reflexione sobre ello A este paso, las iglesias acabarán convertidas en night clubs, restaurantes, etc.



Reverendísimo, Don Francisco Cerro Chaves, el cargo puede venirle grande por falta de experiencia, recuerdo su nombramiento acaeció un 27 de diciembre de 2019 y la toma posesión el 29 de febrero de 2020. ¡Poco tiempo para tanta responsabilidad!. No vale todo para hacer de la iglesia un lugar "guay", y mucho menos hacernos creer que el videoclip es una conversión. No le justifican sus palabras, ni a usted como responsable de la catedral, y en mal lugar queda el Dean. Y los 30000 eurillos que pagaron por rodar el videoclip ¿Tampoco se enteró? ¡dios que olvidadizo nos hacen tan alta dignidad! Que falta hacía que al igual que hizo Jesús, la Cabeza Visible de Cristo en la Tierra, cogiera el látigo…

La Catedral de Toledo y todas las del mundo no están para estúpidas y provocadoras obrillas. Son lugares de culto y oración, no salones de explosivo baile erótico y sensual. ¿Que ocurriría si fuera grabado en una mezquita o una sinagoga? Recuerdan lo ocurrido en Francia.

Creí pasada de edad de Hierro de la Iglesia, pero veo que no. No todos están preparados para seguir a Jesús No es una elección fácil, ni superficial, ni frívola, ni ligera. Es un compromiso.

Le recuerdo un pasaje del evangelio de Mateo 8,18-22

Jesús, viéndose rodeado por la multitud, ordenó pasar a la otra orilla del lago. Se le acercó entonces un maestro de la ley, que le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas, las aves, nidos; pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza.