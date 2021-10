Jueves, 7 de octubre de 2021

Aunque hasta la fecha que debería ser el Viernes de Carnaval 2022, el próximo 25 de febrero, pueden pasar muchas cosas, tanto en lo referente a la pandemia del coronavirus como fuera de ella (al menos Miróbriga no tiene un volcán en sus inmediaciones), a día de hoy se puede decir que Ciudad Rodrigo tendrá Carnaval del Toro 2022, según confirmó en la mañana del jueves el alcalde Marcos Iglesias acompañado de los concejales José Manuel Jerez y Ramón Sastre, quién volverá a ejercer como presidente de la Comisión encargada de su organización.

Precisamente, lo que ocurrió en la mañana del jueves como ‘pistoletazo de salida’ es que Marcos Iglesias firmó la Providencia de Alcaldía por la cual se constituye la Comisión encargada de organizar el Carnaval del Toro 2022 (que deberá ser ratificada en el próximo Pleno), para así empezar a trabajar “ya”, porque “sino no llegamos”, según el alcalde. En este sentido, apuntó que “ya vamos tarde”, porque esta Comisión se suele constituir en septiembre.

Marcos Iglesias reflexionó en una comparecencia de prensa durante la misma mañana del jueves que en las últimas semanas se está viendo como ciudades de toda España empiezan a anunciar que van a celebrar en 2022 sus principales eventos (por ejemplo Sevilla con su Semana Santa y la Feria de Abril, o Pamplona con sus Sanfermines), por lo que “no se entendería que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo no estuviera preparado para llegar al 25 de febrero”, de ahí la necesidad de empezar a trabajar ya porque el Carnaval suele llevar “unos cinco meses de preparación”.

Aunque los preparativos serán normales, la pandemia seguirá como una espada de Damocles, porque las autoridades sanitarias podrían imponer restricciones que afecten al evento. En éste sentido, el Ayuntamiento irá “con cautela por si hay que tirar para atrás”, lo que se traduce en que los contratos que se firmen por ejemplo para la compra del ganado dejarán planteada la posibilidad de que si el Carnaval finalmente no puede llevarse a cabo, el contrato no se ejecute. En palabras de Ramón Sastre, “se va a preparar todo, y si hay que quitar algo, se quita” (en referencia a que por ejemplo no pudiera haber eventos ‘abiertos’ como encierros).

El alcalde quiso reflexionar asimismo que a día de hoy ya está vacunada contra el coronavirus el 90% de la población de Ciudad Rodrigo, y que para las fechas en que debe celebrarse el Carnaval, la mayoría puede tener la 3ª dosis puesta, por lo que se debería “poder hacer vida normal”, de ahí que “aunque no podemos prever cómo va a ser el futuro, hay que empezar a trabajar en el Carnaval 2022”, porque en ese escenario “no se entendería” que no hubiera.

Ese Carnaval del Toro que vivirá Ciudad Rodrigo en 2022 tras la suspensión de la edición de 2021 (lo que no ocurría desde la Guerra Civil Española), también será absolutamente histórico, ya que tendrá Cenizos, siempre y cuando haya “petición popular” para ello el Martes de Carnaval, según señaló Marcos Iglesias. Como evidentemente una jornada de fiesta adicional no se puede organizar ‘de un día para otro’, el Ayuntamiento va a trabajar con la hipótesis de que haya este día extra, y si finalmente hay petición popular, se llevará a cabo. En torno a esa jornada de Cenizos, la idea inicial es que sea un día “normal” de Carnaval en lo que a eventos y horarios se refiere, pero se irá perfilando en los próximos meses.