“Ahora no es el momento de hacer la Nochevieja Universitaria”, afirma el concejal Ricardo Ortiz

Jueves, 7 de octubre de 2021

El exconcejal delegado de Transformación Digital en el Ayuntamiento de Salamanca, Ricardo Ortiz, que desde enero de este año es un edil no adscrito, tras renunciar a seguir perteneciendo al Grupo Municipal Ciudadanos, se ha mostrado contrario a la organización de la Nochevieja Universitaria en la Plaza Mayor, como indicó el concejal de Turismo, Fernando Castaño.

En una entrevista emitida por Radio Salamanca (SER), argumentaba que “ahora no es el momento, no me parece adecuado, ni a muchos salmantinos, yo sería prudente y esperaría. No debemos traer autobuses de toda España a esta fiesta y que la gente esté bebiendo toda junta y arremolinada. Hay que posponerlo al año siguiente”.

En relación al final de los límites de aforo en los estadios, matizaba que en ellos “no se bebe, no se baila… todavía hay restricciones”. Además, volviendo al tema de la Nochevieja anticipada explicaba que “lo que era una fiesta universitaria se ha desvirtuado y se ha convertido en un macroevento”.

Finalmente, sobre la posibilidad de que se organicen actos similares en otras ciudades como Madrid, Vigo o Granada, apuntaba lo siguiente: “Si lo quieren hacer en otros sitios, están en su derecho”.