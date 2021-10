El espectáculo teatral ‘Macbettu’ de Alessandro Serra y la pianista Hara Alonso, en la tercera jornada del FACYL

Miércoles, 6 de octubre de 2021

Además, Rodrigo Cuevas y Juana Escudero protagonizarán una de las conversaciones más esperadas del FACYL 2021

La jornada de jueves 7 del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León, FACYL 2021, que se celebra en Salamanca hasta el próximo domingo 10 de octubre, ofrecerá un intenso programa de actividades con la música y el teatro como protagonistas. A las 20:45 horas, en el CAEM está programado el espectáculo teatral ‘Macbettu’ de Alessandro Serra, uno de los directores más relevantes del teatro contemporáneo italiano. La obra fue considerada Mejor Producción Italiana 2017 (Premio UBU y Premio Nacional de la Crítica Teatral Italiana), y ha estado ininterrumpidamente de gira internacional desde ese momento. Alessandro Serra es uno de los directores más relevantes del teatro contemporáneo italiano. Su trabajo desborda la dirección de escena y se desarrolla también en los campos de la investigación y la creación teatral.

A las 19:00 horas, en el Teatro Liceo, se podrá disfrutar del espectáculo musical de la pianista y compositora Hara Alonso, que presenta su último trabajo acompañada de la artista visual Alba G. Corral. La artista leonesa Hara Alonso desarrolla su trabajo musical en el ámbito de las nuevas tecnologías y lo multimedia. Su último álbum, ‘Somatic Suspension’, surge de un proceso meditativo de introspección y escucha, en el que traslada al plano sonoro diversas experiencias físicas. El resultado es una danza de melodías íntimas, electrónica minimal y procesos texturales que evoca la memoria de un futuro incierto. En este concierto la acompañará Alba G. Corral, artista visual y programadora de código y software generativo, conocida por sus colaboraciones en actuaciones audiovisuales en vivo en las que integra la codificación y el dibujo en tiempo real.

Las entradas para ambas propuestas, a un precio de 5 €, se pueden conseguir a través de la página web www.facyl-festival.com y en las taquillas del Teatro Liceo, en horario de lunes a viernes de 11 a 14 horas y sábados de 12 a 14 horas.

Rodrigo Cuevas y Juana Escudero en conversación

Dentro del programa de conversaciones de FACYL 2021, mañana jueves a las 17:00 horas y desde la sala de exposiciones San Eloy, tendrá lugar el encuentro ‘Arar, cultivar y crear explorando límites’ con la participación del asturiano Rodrigo Cuevas, punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total, que conversará con la mediadora cultural Juana Escudero, en torno a cómo la tradición, la memoria y el mundo rural son una fuente inagotable de creación e innovación. El artista asturiano ha causado una gran sensación en el FACYL agotando todas las plazas disponibles, tanto para la conversación presencial, como para el concierto que ofrecerá el viernes a las 20:45 horas en el teatro Liceo que, dirigido por Fernando Carmena, presentará su propuesta ‘Barbián: Zarzuela Cabaret’. La conversación podrá seguirse en directo, vía streaming, a través del Canal FACYL.

Además, durante toda la semana y en horario de 11:00 a 22:00 horas permanecerá abierta la exposición ‘Proyecto Híbrido’ con una selección especial de muchas de las mejores obras presentadas al festival ‘Ars Electronica’ de Linz (Austria). ‘Proyecto Híbrido’ ofrece en la Sala 1 de Exposiciones San Eloy, una exhibición de 70 minutos de lo mejor de la creación digital internacional, seleccionada por el equipo del centro, que se proyectará hasta siete veces al día a las 11:00h, 12:15h, 13:30h, 14:45h, 18:00h, 19:30h y 20:45h. Además, en la Sala 3 se puede disfrutar de una proyección compuesta de una selección de los últimos premios ‘Ars Electronica’, denominada ‘Teatro Electrónico’ y una sección de las creaciones jóvenes menores de 19 años denominada ‘Animación Joven’, con cuatro proyecciones diarias a las 11:00h, 13:30h, 16:00h y 19:30h. Y a las 18:30 se emitirá la conversación “Curating for and with a City. Ars Electronica Festival 2021”/Comisariando por y para una ciudad. Festival Ars Electronica 2021, a cargo de Laura Welzenbach de Ars Electronica, que podrá seguirse en la sala San Eloy o de modo online a través del Canal FACYL.

FACYL del 5 al 10 de octubre

Mañana jueves 7 será la tercera jornada del Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León - FACYL 2021, con una treintena de actividades y la participación de 70 artistas de 10 nacionalidades. El programa de FACYL 2021 cuenta con artistas de prestigio nacional e internacional como Alessandro Serra, Cristiana Morganti, Euripides Laskaridis, A Filetta, Chassol, Amorante, Arkadi Zaides, Rodrigo Cuevas, Edurne Rubio o Hara Alonso y Alba G. Corral, entre otros.

FACYL completa su programa con 12 conversaciones, talleres y master clases con reputados nombres de la escena cultural como Juan Luis Arsuaga, Brenda Chávez, Jesús Prieto, Marta Peirano, Mario García, Carlos Alberto Scolari, Mari Luz Congosto, Daniel Canogar o Juana Escudero, entre otros.