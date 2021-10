Jesús Málaga abre el curso del CES con la conferencia ‘Estampas salmantinas de la revuelta comunera’ 

Miércoles, 6 de octubre de 2021

El acto, que tendrá lugar en el Casino de Salamanca, también proyectará fotografías de Vicente Sierra Puparelli

El salón principal del Casino de Salamanca acogerá este jueves, a partir de las 19:30 horas, el acto con el que el Centro de Estudios Salmantinos (CES) abre su ciclo de actividades correspondiente al curso 2021-2022 con la conferencia ‘Estampas salmantinas de la revuelta comunera’, a cargo de su expresidente y miembro numerario, Jesús Málaga Guerrero. Las fotografías que se proyecten son obra de Vicente Sierra Puparelli.

Al cumplirse este año el quinto centenario de la batalla de Villalar, con la que terminó la revuelta comunera, el CES había programado un acto en el que se reflejara la incidencia del conflicto en Salamanca. Debido a la pandemia no pudo tener lugar en su momento y ahora se recupera como inicio de las actividades que se desarrollarán en el curso que comienza.

Jesús Málaga, autor del libro “Recorrido comunero salmantino”, contextualizará la revuelta partiendo de hecho de que Salamanca fue una pieza clave en el descontento popular contra Carlos I. Desde sus púlpitos, cátedras, casas nobles, tabernas y mercados se criticaba al rey por no conocer su reino, abandonar el poder en manos de extranjeros, no hablar castellano y dejar que los flamencos esquilmaran el tesoro de sus reinos. El pueblo, además, no veía con buenos ojos la reclusión de la reina Juana en Tordesillas.

En Salamanca quedan recuerdos de los dos bandos en contienda, los defensores de la causa comunera y aquellos otros que se colocaron junto al rey. Jesús Málaga recorre los lugares más emblemáticos de este episodio que pudo costarle el trono al que sería el emperador más poderoso de la tierra. La iglesia de San Francisco el Grande, las Úrsulas, la casa de Pedro Maldonado, la de los Doctores de la Reina o la Casa de las Conchas son algunos monumentos salmantinos que recuerdan a los protagonistas de aquellos días y que forman un recorrido que merece ser conocido.