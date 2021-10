Técnicos de Enfermería y operarios de Servicios, convocados a concentrarse el próximo día 15 ante el nuevo Hospital 

Martes, 5 de octubre de 2021

Malestar entre los trabajadores por la redistribución de funciones, como el traslado y reparto de los carros de comida

CCOO ha convocado a los técnicos en Cuidados de Enfermería y a los operarios de Servicios a concentrarse el próximo día 15 ante las puertas del nuevo Hospital Universitario, en protesta por “la modificación de las funciones de varios colectivos profesionales”, como los convocados.

En concreto, tal y como señalan desde CCOO, “el traslado desde la zona de regeneración y distribución de los carros de comidas, así como la separación del material de lencería; que hasta ahora venía asumiendo la Categoría de Operarios de Servicios, esta Gerencia ha dado instrucciones para que lo realice la categoría de Técnicos en Cuidados”.

Desde CCOO “no podemos permitir que se aproveche el traslado al nuevo hospital para redistribuir funciones que no están definidas ni en el Estatuto ni en la Legislación vigente”. Si bien es cierto que hay una sentencia que data del año 2008, “¿por qué no se ha aplicado hasta ahora? Ya que si durante todos estos años no ha sido función de las y los Técnicos, por qué sí lo es en este momento. Sin que se tenga en cuenta tampoco el dimensionamiento adecuado de las plantillas”, añaden.

Desde el sindicato consideran que estas medidas “pretenden menguar el número de profesionales de Operarios de Servicios, ya que desde hace varios años, tienen más de 30 vacantes sin cubrir, a costa del aumento de la carga de trabajo a estas/os trabajadores y el consiguiente aumento de carga laboral a las Técnicas/os de Cuidados de Enfermería”.

El traslado al nuevo hospital “está generando un gran malestar entre los trabajadores ya que ni siquiera se ha valorado las enormes distancias que tienen que recorrer las categorías que se mueven por todo el hospital, incluso con grandes cargas que trasladar”.

Por todo ello, “y habiendo consultado con las distintas direcciones y no teniendo una respuesta clara para solucionar esta situación”, CCOO convoca una movilización a las puertas del nuevo hospital el próximo 15 de octubre (11.30 horas).