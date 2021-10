Aprobada la modificación de crédito necesaria para el asfaltado del acceso al camino de las Verónicas

Lunes, 4 de octubre de 2021

La baja en el presupuesto de las mejoras en el camino del Inestal hace posible esta mejora, realizada por los mismos operarios que asfaltaran la calle Nuestra Señora

La totalidad de la Corporación municipal ha aprobado este lunes una modificación de crédito por la que se hará efectivo el asfaltado del acceso al camino de las Verónicas, labores que se realizaran durante la pavimentación de la carretera de Mancera y la calle Nuestra Señora.

Así salía adelante por unanimidad durante la sesión ordinaria de Pleno celebrada hoy, en la que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, explicaba que “aprovechamos que se va llevar a cabo la pavimentación de la carretera para ahorrar costes, ya que la empresa será la que realice el trabajo. La cuantía la conseguimos de la partida otorgada a la pavimentación del camino del Inestal, concretamente de la baja de esa obra”.

Otro de los puntos a tratar de manera extensa ha sido la Moción presentada por Peñaranda en Común para plantear la creación de una Ordenanza municipal que regule la tenencia, circulación, y protección de animales de compañía en la ciudad.

Una cuestión sobre la que Ángel Tejeda, portavoz de PeC, aseguraba que “la mayoría de municipios del entorno ya tienen una ordenanza sobre ello, basadas en la ley de la Junta. Hay problemas incluso en comunidades de vecinos sobre la diferencia entre el cariño a los animales de compañía y la convivencia. Pedimos la creación de una regulación sobre ello, además de solicitar el compromiso del Equipo de Gobierno sobre las colonias de gatos callejeros”.

Una situación sobre la que Ciudadanos aludía a la Ley general que regula la tenencia de animales, algo que avalaba el Grupo Popular, quienes aseguraban, a través de su portavoz, Carmen Familiar, “las comunidades deben solucionarlo a través de sus propias regulaciones. Pero debemos saber convivir con los animales dentro de las normas que así lo regulan”.



ntos. Crear una Ordenanza sobre esto es quizás crear confusiones con respecto a esa legislación. Este bien especificado, tanto la legislación autonómica como la estatal. Ambas lo definen perfectamente, no vemos la necesidad de crear una normativa local para ello. Lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y no crear una normativa más”. Sobre esta cuestión, la regidora municipal ha señalado que “estoy a favor de que se cumpla la Ley, debemos hacerla cumplir los Ayuntamientos.. Ambas lo definen perfectamente, no vemos la necesidad de crear una normativa local para ello. Lo que hay que hacer es que se cumpla la ley y no crear una normativa más”.

En cuanto al control y cuidado de los grupos de gatos callejeros, Ávila señalaba que “nos hemos comprometido a la esterilización de las colonias de gatos. He tenido una reunión para establecer un acuerdo con la asociación que lo manifestaba sobre cómo hacerlo. Es necesario que se firme un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la asociación para poder llevarlo a cabo. Sabemos que este tratamiento no es barato y debe ser realizado en Peñaranda, ya que no se disponen de medios para llevarlo a cabo en Salamanca” y anunciaba que “estudiaremos que precio pueden poner los veterinarios de la ciudad para llevar a cabo el tratamiento mediante un protocolo. Podemos verlo entre todos los grupos para ver que figura jurídica puede ser más conveniente para regularlo”.

Una iniciativa que finalmente ha quedado sobre la mesa, quedando retirada la moción con el compromiso abierto para que Peñaranda en Común traiga algunas líneas sobre la propuesta que ha planteado, por lo que se ha emplazado a una propuesta de mínimos para una idea global que aporte la formación de cara a un próximo Pleno para que, en un borrador, puedan valorar lo que se plantea y cómo hacerlo.

Más allá de estas cuestiones, el Pleno aprobaba una modificación puntual sobre la regulación en el CEI Gloria Fuertes, basada principalmente en las listas de espera, sobre la que han asegurado que “vemos los fallos en las normas tal y como se van dando uso. Intentemos que cosas así no vuelvan a pasar”, además de aprobarse las fiestas locales para el próximo año 2022, estipuladas en el 2 de marzo (Miércoles de ceniza) y el 29 de septiembre, festividad del patrón local, San Miguel Arcángel.