Unionistas CF, un punto más cerca

Lunes, 4 de octubre de 2021

El periodista Chema Díez muestra su opinión en la sección de este medio con colaboradores sobre las posibilidades de Unionistas al seguir líder

Quizá su juego no sea el más brillante, ni el más llamativo, ni siquiera el más productivo… pero no hay duda de que sí es el más eficiente; lo más importante, no hay duda.

Unionistas CF volvió a demostrar que en su debut en la Primera RFEF no va de farol y que no es, ni mucho menos, la ‘cenicienta’ de su grupo. Con seis jornadas disputadas, el equipo de Dani Mori sigue como líder con 14 puntos (uno más que el Deportivo de la Coruña), con cuatro victorias y dos empates, además de 9 goles a favor y solo tres en contra.

En los anexos del José Zorrilla, Unionistas CF no realizó su mejor partido, ni mucho menos, pero dejó la portería a cero y sumó un nuevo punto que le deja como el único equipo invicto del grupo 1 (0-0).

En la jornada 7, la próxima, visita el Reina Sofía el Tudelano (domingo 10 de octubre a las 12.00 horas), colista con solo un punto en seis jornadas, pero no por ello un equipo más sencillo.

En este tipo de partidos, Unionistas tendrá la oportunidad de demostrar que lo suyo no es flor de un día y que en esta temporada 2021-22, soñar sigue siendo gratis, para poder brindar a su afición una nueva alegría, aunque la objetividad dice que el objetivo del equipo tiene (y debe) que seguir siendo la permanencia; eso sí, no por ello debe renunciar a nada.

Lo cierto es que ya han pasado las primeras seis jornadas, con sus respectivos 18 puntos en juego, en un inicio de temporada que siempre vale para empezar a medir fuerzas y saber por dónde pueden ir los tiros, aún con mucha, mucha ‘tela que cortar’ y muchas jornadas de fútbol en el horizonte.

Pero, eso sí, y aunque parezca redundante, el equipo de Dani Mori está un punto más cerca de su objetivo final… que cada uno ponga el límite donde quiera.