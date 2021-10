Buen punto de Unionistas en Valladolid para seguir como líder invicto (0-0)

Sábado, 2 de octubre de 2021

Buen punto de Unionistas en Valladolid para seguir como líder invicto en Primera RFEF (0-0). Los salmantinos se mostraron muy sólidos en defensa frente al filial pucelano y ya suman 14 puntos en el campeonato de Liga tras las seis primeras jornadas. De esta manera, los del Reina Sofía recuperaron el primer puesto, que quedó perdido en la noche del viernes por el 1-1 del Dépor con la SD Logroñés.

Dani Mori no quiso experimentar y por todos es ya sabido que el técnico asturiano prefiere no tocar lo que funciona y repitió un once que la parroquia blanquinegra casi va diciendo de carrerilla. Así, Salva de la Cruz formó bajo palos; línea de cuatro defensas para Antonio Marín, Ramiro Mayor, Fer Román y José Salinas; doble pivote en el medio con Héctor Nespral y Luis Acosta; bandas para Íñigo Muñoz y Rayco Rodríguez. Y arriba para el gol, el capitán Carlos de la Nava y Pablo Espina, su compañero de batallas.

El partido comenzó con un Valladolid Promesas teniendo la posesión de balón y generando las primeras aproximaciones con un doble disparo de Moha y Paulo Vítor sin mayor peligro sobre el marco visitante. Además, el colegiado dejó patente que tenía el brazo suelto al mostrar tres cartulinas a Fer Román, Saturday y Slavy en pocos minutos. Por su parte, Pablo Espina tuvo la más clara del primer tiempo con un cabezazo en el que no creyó y que envió fuera del marco de Samu Casado. Unionistas terminó encerrado en su campo, aunque casi sin sufrir por la falta de pegada local.

En el descanso, Dani Mori vio que su equipo necesitaba otra cosa y realizó un triple cambio al dar entrada a Mandi Sosa, Cris Montes y Pitu Doncel por Héctor Nespral, que se marchó dolorido de una de sus manos, Rayco Rodríguez y Carlos de la Nava. En el segundo tiempo, Salva de la Cruz tuvo que esforzarse para repelir un buen tiro raso y potente de Slavy. Por otro lado, Jesús de Miguel contó con una clara oportunidad de ver puerta al minuto de salir, pero su remate resultó desviado. A partir de ahí, Julio Baptista, ex del Real Madrid y Brasil, decidió mover el banquillo.

Y casi le sale redonda la jugada al carioca, porque Palomeque tuvo en sus botas el 1-0 después de un gran centro desde la derecha y se le fue por centímetros con un Salva de la Cruz ya completamente batido en el césped. Finalmente, Unionistas aguantó al lado del José Zorilla y sumó un empate muy positivo para seguir acercándose al objetivo de la salvación en Primera RFEF.

FICHA TÉCNICA

Valladolid Promesas: Casado; Aparicio, Nieto, Ríos (Palomeque, min. 75), Carro; Paulo Vítor, Moha (Maroto, min. 75), Dalisson (Narro, min. 71); Rivera (Arroyo, min, 75), Slavy (Castri, min. 88) y Erimuya.

Unionistas: Salva; Marín, Ramiro, Román, Salinas; Íñigo (Borja, min. 82), Nespral (Mandi, min. 45), Acosta, Rayco (Montes, min. 45); De la Nava (Pitu, min. 45) y Espina (De Miguel, min. 68).

ÁRBITRO: Luis Collado López (colegio manchego). Amonestó con cartulina amarilla a Saturday, Slavy; Fer Román y Marín.

ESTADIO: Anexo del José Zorrilla. Con público y 50 aficionados visitantes.