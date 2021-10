El público de ‘¡Boom!’ descubre el “gran festival ibérico” que es la Feria de Teatro

Viernes, 1 de octubre de 2021

Ciudad Rodrigo volvió a aparecer en la emisión de la tarde del viernes del concurso de Antena 3 ¡Boom!, en este caso gracias a su Feria de Teatro, de la mano de Héctor, uno de los concursantes del equipo actualmente dominante, Libérrimos, que es de Salamanca. La cuestión es que su equipo rival en esta emisión fueron varias actrices que integran una compañía de teatro, lo que dio pie para hablar con los integrantes de los Libérrimos sobre festivales de teatro.

De este modo, en uno de los intermedios entre bomba y bomba, Juanra Bonet le preguntó a Héctor si “por tu zona hay festivales de teatro también”, explicando el concursante que “voy a reivindicar un poquito la tierra, que nunca lo hago y la gente no sabe de dónde soy”, explicando que en Ciudad Rodrigo “hay un maravilloso festival, la Feria de Teatro de Castilla y León, creo que digo bien el nombre exacto, que combina el teatro dentro del teatro, en edificio, con el teatro de exteriores”.

Héctor añadió que acuden “compañías de todos los sitios, es un verdadero referente, y mira a Portugal bastante; como Ciudad Rodrigo está muy cerca de Portugal, vienen muchas compañías portuguesas”, concluyendo que “podemos decir que es un gran festival ibérico”. El presentador, Juanra Bonet (que protagonizó un espectáculo de la Feria de Teatro 2012), le preguntó entonces si la había frecuentado, contestando Héctor que no, pero que “prometo ir la próxima edición: mirobrigenses, me veréis por allí”.

Ese hecho dio pie a una broma tras la siguiente bomba, en la cual Libérrimos no supo, de entre varios cantantes propuestos, que Will Smith había interpretado la canción oficial de un Mundial de Fútbol (del 2018, concretamente). Tras estallar la bomba, Juanra Bonet dijo bromeando en torno a Will Smith que “además, fíjate, que grabó el tema en un festival de Ciudad Rodrigo” (el presentador se equivocó, diciendo primero Santo Domingo en vez de Ciudad Rodrigo), preguntándole a Héctor “¿no fuiste? Pues te lo perdiste, porque hizo un bolo ahí increíble”.