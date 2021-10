Juan Carlos del Val: “Que la gente no se la juegue, en las agencias somos profesionales y cumplimos las garantías”

Sábado, 2 de octubre de 2021

Juan Carlos del Val volverá a encabezar durante los próximos años la Asociación Salmantina de Agencias de Viajes (ASAV), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, tras ser reelegido para un segundo mandato. Salamanca RTV AL Día ha hablado con él sobre la situación actual de las agencias de viajes en la ciudad y sobre los objetivos de su nuevo mandato.

Lo primero, enhorabuena por tu reelección como presidente de ASAV.

Muchas gracias, hay buen ambiente en la asociación y entre todos los socios, se nota el apoyo y que están contentos conmigo.

¿Qué objetivos tienes de cara a esta nueva etapa?

Intentamos sacar la cabeza adelante, teníamos algunos proyectos a medias con el Ayuntamiento, y también esperamos hacer algunos con Diputación y con Juventud, estamos en ello. También, con el club de los 60, desde la federación también llevamos algunos años intentando que se venda a través de todas las agencias de viajes y parece que la cosa estás más o menos encaminada. Por eso me he vuelto a presentar, también es bueno que vaya variando y que salga gente nueva, pero bueno como teníamos algunos proyectos a medias me parecía mal dejarlo así, y más con la pandemia que tenemos que seguir adelante.

Habéis sido unos de los sectores más afectados, aquí en Salamanca ¿cómo han afrontado las agencias de viajes, han tenido que cerrar muchas?

La verdad es que si nos ha afectado, aunque también otros sectores, como el del ocio nocturno. Aquí alguna agencia ha cerrado pero ha sido las que sus propietarios estaban a punto de jubilarse, otros lo que han hecho ha sido cerrar el local y hacerlo on line, dejar el local por los costes que eso lleva, porque algunos no han conseguido llegar a una acuerdo con los alquileres, entonces los han dejado y han seguido trabajando desde casa. Desde mi punto de vista, yo creo que de cara a Semana Santa, si la cosa sigue como hasta ahora y más estables, y la gente tenga ganas pues se volverá a la agencia física, porque el contacto directo con el cliente hace mucho.

Unido a esto, me comentabas antes que ya se empieza a poner en marcha el Club de los 60 o el IMSERSO, ¿Estáis notando que crece esta demanda?

Sí, la gente tiene muchas ganas y ahora que más o menos la mayoría de la gente está vacunada viajan con algo más de seguridad, aunque haya que estar con la mascarilla y demás, se vuelve a la “nueva normalidad”. Pero la gente tiene muchas ganas, después de estar más de un año sin poder salir casi.

En Salamanca también, al ser ciudad universitaria, ¿los jóvenes se están moviendo para organizar viajes de fin de curso?

La verdad que sí, este era uno de nuestros mayores miedos, por lo menos el mío porque yo pensaba que los colegios y las universidades iban a parar este año los viajes, pero la verdad que ya tenemos peticiones de colegios que están buscando viajes, ya como en años anteriores a la pandemia. Hay que mirar los requisititos, tener claras las condiciones para poder realizar el viaje, la documentación, etc.

Y ahora tendrán más demanda los destinos nacionales…

Sí eso sí, ahora es cuando más hemos empezado, salvo empresas o familiares que tenían que hacer viajes fuera, si era de ocio la gente prefería quedarse en destinos nacionales, ya para las islas era un pelín complicado pero en la península mejor. Aquí desde Salamanca hemos tenido el vuelo a Mallorca y se ha vendido bastante bien, porque solo pedían rellenar un formulario y si estabas vacunado, podéis ir sin problema.

En colaboración con el ayuntamiento se lanzó la oferta del 2x1 en pernoctaciones, ¿ha tenido buenos resultados esta iniciativa?

Sí, ha sido un éxito la plataforma es muy sencilla, ha llegado a bastante gente porque se han hecho buenas campañas de promoción, y se ha vendido bastante bien, y alomejor se amplía algo más de tiempo, asique ha sido un éxito.

Unas palabras para la gente…

En las agencias somos profesionales, nos dedicamos a ello, tenemos unos avales y todas las garantías que siguen la normativa, conocemos la información y los requisitos, yo les diría que no se la jueguen porque además no hay mucha variación económica entre ir a una agencia u organizando por su cuenta.

Y unas palabras para tus compañeros de las agencias…

Ánimo. Ánimo como intenta nos tener todos y yo creo que poco a poco lo conseguiremos ir superando, y que se vaya notando una mejoría.