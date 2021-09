La Bibliocaseta renace de sus cenizas y reabre su puerta año y medio después

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

Después de que la Junta de Castilla y León comunicase que a partir de este lunes 27 desaparecía la obligación de que los libros de lugares públicos como bibliotecas guarden una cuarentena de 72 horas entre uso y uso para evitar contagios de coronavirus, el Centro Social Aldea –promotor de la iniciativa- y el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo –titular del espacio- procedieron a reabrir en la mañana del miércoles la popular Bibliocaseta situada en la entrada al Parque de La Glorieta por la zona del Monumento al Garrochista.

Esta reapertura supone que la Bibliocaseta vuelve a la vida tras quedar totalmente destrozada en el ataque vandálico sufrido en el mes de julio (fue incendiada de madrugada), pero también supone que abra su puerta por primera vez desde que estalló la pandemia del coronavirus hace año y medio, ya que por esa obligación de que los libros guardasen cuarentena, no había llegado a reabrir, presentando incluso un aspecto bastante descuidado (con los libros tirados por el suelo) en la época previa al incendio.

Como señaló en la mañana del miércoles el presidente del Centro Social Aldea, Toño Solórzano, la Bibliocaseta mantiene en esta nueva etapa la misma filosofía original, de tal modo que cualquier persona puede acudir a coger y llevar libros de forma totalmente libre y gratuita, aunque hay algunas novedades, pensadas también para intentar prevenir nuevos actos vandálicos.

Por un lado, se ha instalado un nuevo sistema de apertura, que hará que la Bibliocaseta sólo pueda usarse de 9.00 a 22.30 horas. Dentro de ese horario, si la puerta no está abierta, se podrá pulsar un interruptor situado a la izquierda para desbloquear la puerta y poder acceder (si se cierra la puerta estando alguien dentro, tiene la manilla para salir). Fuera de ese horario, por mucho que se pulse el interruptor, la puerta no se abrirá.

Por otro lado, se han colocado unas nuevas ventanas que ya no se abren, lo que también favorecerá que no haya actos vandálicos como el del mes de julio, que según apuntó el alcalde Marcos Iglesias, “se sigue investigando; la investigación sigue su curso y no va por mal camino”, y cuando se cierre del todo, “habrá una comunicación al respecto”. En torno a ese ataque, el alcalde quiso recordar que “desató la solidaridad de todo el país”, destacando que también hubo jóvenes mirobrigenses que se movilizaron para recolectar libros “como condena al acto execrable, lo que dice mucho de la actitud de los jóvenes de Ciudad Rodrigo”.

Según explicó Toño Solórzano, han sido “miles de personas” las que se han puesto en contacto con el Centro Social Aldea, para enviar libros o simplemente mensajes de ánimo, y durante estos meses han ido contestando a todos, porque “sin ellos no hubiera sido posible” la reapertura, mostrándoles a todos su agradecimiento. En torno a los libros recibidos, el Centro Social Aldea está “desbordado; aún seguimos clasificando”, añadiendo Marcos Iglesias –porque también han sido enviados volúmenes al Consistorio- que “daría para llenar varias bibliocasetas”, reflexionado que el ataque vandálico ha acabado por “relanzar el proyecto con más intensidad, posicionándose como lugar de reivindicación de la cultura”.

Para abrir esta nueva etapa, el Centro Social Aldea ha llevado una selección de los libros recibidos hasta la Bibliocaseta, entre los que se encuentran los de destacados autores que han remitido ejemplares de sus propias obras, como Blue Jeans, Juan Gómez-Jurado o Fernando Aramburu. Con la intención precisamente de “darle salida” a cuantos más volúmenes mejor poniéndolos a disposición de los mirobrigenses (o forasteros), el Centro Social Aldea se ha ‘fijado’ en el otro antiguo kiosco ‘abandonado’ que hay en las inmediaciones, expresando Toño Solórzano que “espero que puede ser la Bibliocaseta número 2”.

De momento, el Ayuntamiento ha procedido también a repararlo, dándole “una estética adaptada al momento actual”, en palabras de Marcos Iglesias, al igual que a la Bibliocaseta original (se ha dicho adiós al antiguo ladrillo vista). En total, el arreglo de los dos antiguos kioscos ha tenido un coste de unos 6.000-7.000€. Además, en la cubierta de la Bibliocaseta se han colocado dos placas solares para que el Sol del Sistema Solar de Astróbriga situado justo al lado luzca iluminado por las noches.