¿Qué deberían hacer los padres? III PARTE

Estudiosos de este tema coinciden en que lo mejor que pueden hacer los padres para minimizar los riesgos asociados con la tecnología es reducir su consumo. Depende de los progenitores dar un buen ejemplo de cómo se ve el uso saludable. La mayoría de nosotros revisamos con mucha frecuencia nuestros teléfonos o nuestro correo electrónico, ya sea por interés real o por hábito. Los niños deberían estar acostumbrados a ver nuestras caras, no, nuestras cabezas inclinadas sobre una pantalla. Establezca zonas libres de tecnología en la casa y horas sin RRSS, en las que nadie usa el teléfono, incluidos “mamá y papá”. No entre por la puerta después del trabajo en medio de una conversación”, “No diga -hola- rápidamente y luego revise su correo electrónico. Por la mañana, levántese media hora antes que sus hijos y revise su WS o emails. Préstele a sus hijos toda su atención hasta que salgan por la puert camino del colegio. No usar teléfonos en el automóvil camino de la escuela porque ese es un momento importante para hablar”. Limite la cantidad de tiempo que pasa conectado a las computadoras, no sólo proporciona un contrapunto saludable para el mundo obsesionado con la tecnología, sino que también fortalece el vínculo entre padres e hijos y hace que los niños se sientan más seguros. Los niños necesitan saber que usted está disponible para ayudarlos con sus problemas, hablar sobre su día a día, y darles una perspectiva realista.



Cuando los padres están demasiado concentrados en sus propios dispositivos y pantallas, diluyen la relación entre padres e hijos” Será el momento que los hijos comiencen a recurrir a Internet en busca de ayuda. La tecnología puede ofrecer a sus hijos más información que usted,pero carece de valores de hogar. Jamás puede ser sensible a la personalidad de su hijo y no responderá a sus preguntas de una manera apropiada para su etapa de desarrollo y evolución. Se aconseja retrasar la edad del primer uso de RRSS y móvil tanto como sea posible. Si su hijo está en Facebook, usted debe ser el “amigo” de su niño, aconsejo no revisar mensajes de texto a menos que haya motivos de preocupación. Veo padres que simplemente actuan como espias de sus hijos. Deben confiar. No de a su hijo el beneficio de la duda es increíblemente perjudicial para la relación. Haga que se sienta seguro a su lado.

El mejor consejo para ayudar a los niños a desarrollar una autoestima es involucrarlos en algo que les interese a nivel familiar. Cuando los niños aprenden a sentirse bien acerca de lo que pueden hacer en lugar de cómo se ven y lo que poseen, son más felices y están preparados para el éxito en la vida real. Que la mayoría de actividades involucren pasar tiempo interactuando con sus compañeros- cara a cara- es sólo el merengue colocado sobre el pastel.