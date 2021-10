Disminuir los riesgos II parte

Ciertamente, hablar de forma indirecta crea una barrera para una comunicación clara, pero eso no es todo. Aprender cómo hacer amigos es una parte importante del crecimiento, y la amistad requiere, en cierta medida, asumir riesgos.

Esto es cierto para hacer un nuevo amigo y también es cierto para mantener amistades. Cuando hay problemas que hay que enfrentar, grandes o pequeños, se requiere valentía para ser honesto acerca de sus sentimientos y luego escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Aprender a cruzar efectivamente estos puentes es parte de lo que hace que la amistad sea divertida, emocionante y también aterradora. “Parte de la autoestima saludable es saber cómo decir lo que piensa y siente, incluso cuando no está de acuerdo con otras personas o si se siente emocionalmente arriesgado”.

Pero cuando la amistad se lleva a cabo en línea y a través de textos, los niños lo hacen en un contexto despojado de muchos de los aspectos más personales, y a veces intimidantes, de la comunicación. Es más fácil mantener la defensa alta cuando estás enviando mensajes de texto, por lo que hay menos en juego. No estás escuchando o viendo el efecto que tus palabras están causando en la otra persona.

Debido a que la conversación no está sucediendo en tiempo real, cada parte puede tomar más tiempo para considerar una respuesta. No es de extrañar que los niños digan que llamar a alguien por teléfono es “demasiado intenso”; requiere una comunicación más directa y si no está acostumbrado a eso, puede sentirse atemorizado.

Si los niños no practican lo suficiente relacionándose con otras personas y satisfaciendo sus necesidades en persona y en tiempo real, muchos de ellos se convertirán en adultos ansiosos acerca del medio principal de comunicación de nuestra especie: hablar. Y, por supuesto, las negociaciones sociales solo se vuelven más riesgosas a medida que la gente envejece y comienza a navegar en relaciones románticas y empleo.

El síndrome del impostor

El otro gran peligro que proviene de que los niños se comuniquen más de forma indirecta es que se ha vuelto más fácil ser cruel. “Los niños envían todo tipo de mensajes que ni de broma pensarían en decirle a nadie en la cara”, la Dra. Donna Wick, psicóloga clínica y de desarrollo integral. Señala que esto parece ser especialmente sensible en el caso de las niñas, a quienes generalmente no les gusta estar en desacuerdo con sus amigas en la “vida real”.

“Esperas enseñarles que pueden no estar en de acuerdo sin poner en peligro la relación, pero lo que las redes sociales les están enseñando a hacer es estar en desacuerdo de maneras más extremas que ponen en peligro la relación. Es exactamente lo que no quieres que suceda”.

La Dra. Steiner-Adair concuerda con que las niñas corren un riesgo particular. “Las niñas se socializan más para compararse con otras personas, en particular con otras niñas, para desarrollar sus identidades, por lo que las hace más vulnerables a la desventaja de todo esto”. Ella advierte que a menudo la falta de autoestima sólida es la culpable. “Olvidamos que la agresión relacional proviene de la inseguridad y de sentirse mal contigo mismo, y el deseo de derribar a otras personas para sentirse mejor”.

La aceptación entre sus iguales es importante para los adolescentes, y muchos de ellos se preocupan por su imagen tanto como un político que se postula para un cargo y para ellos puede sentirse tan serio. Agregue a eso el hecho de que los niños de hoy están obteniendo datos reales de encuestas sobre cuánto les gustan a las personas o sobre su apariencia, a través de cosas como “me gusta”. Es suficiente para que alguien no mire. ¿Quién no querría verse “mejor” si puede? Entonces los niños pueden pasar horas podando sus identidades en línea, tratando de proyectar una imagen idealizada. Las adolescentes clasifican centenares de fotos, agonizando sobre cuáles publicar en línea. Los chicos compiten por la atención tratando de superar a los demás, empujando todo lo que pueden en la ya desinhibida atmósfera en línea. Los niños hacen pandillas unos contra otros.



Los adolescentes siempre han estado haciendo esto, pero con el advenimiento de las redes sociales se enfrentan a más oportunidades y más trampas que nunca. Cuando los niños se desplazan a través de sus muros y ven qué parecen todos sus amigos, esto hace aumentar la presión. Estamos acostumbrados a preocuparnos por los ideales poco prácticos que los modelos de revistas retocados digitalmente le dan a nuestros hijos, pero ¿qué sucede cuando el chico de al lado también está retocado? Aún más confuso, ¿qué pasa cuando tu propio perfil no representa realmente a la persona que sientes que eres en tu interior?

“La adolescencia, y en particular el principio de la década de los veinte, son los años crees ser quién no eres”, “Es similar al ‘síndrome impostor’. A medida que envejeces y adquieres más dominio, empiezas a darte cuenta de que en realidad eres bueno en algunas cosas y luego sientes que esa brecha, se estrecha. ¡Pero imagine que su miedo más profundo y tenebroso es que no sea tan bueno como parece, y luego sueñe que necesita verse tan bien todo el tiempo! Es agotador”.

La autoestima proviene de la consolidación de lo que eres”. Cuantas más identidades tengas, y cuanto más tiempo pases haciéndote pasar por alguien que no eres, más difícil será sentirte bien contigo mismo.

Otro gran cambio que ha llegado con la nueva tecnología, y especialmente con los teléfonos inteligentes, es que nunca estamos realmente solos. Los niños actualizan sus estados, comparten lo que están viendo, escuchando y leyendo, y tienen aplicaciones que les permiten a sus amigos conocer su ubicación específica en un mapa en todo momento. Incluso si una persona no está tratando de mantener a sus amigos actualizados, nunca estará fuera del alcance de un mensaje de texto. El resultado es que los niños se sienten hiperconectados entre sí. La conversación nunca debe detenerse y parece que siempre sucede algo nuevo.

“Independientemente de lo que pensemos sobre las ‘relaciones’ mantenidas y en algunos casos iniciadas en las redes sociales, los niños nunca obtienen un descanso de ellas”.“Y eso, en sí mismo, produce ansiedad. Todos necesitan un respiro de las demandas de; tiempo a solas para reorganizarse, reponerse o simplemente relajarse. Cuando no tienes eso, es fácil convertirte en alguien emocionalmente agotado y terreno fértil para que la ansiedad se reproduzca”.

De igual modo, es sorprendentemente fácil sentirse solo en medio de toda esa hiperconexión. Por un lado, ahora los niños saben con certeza deprimente cuándo se les ignora. Todos tenemos teléfonos y todos respondemos a las cosas con bastante rapidez, de modo que cuando esperas una respuesta que no llega, el silencio puede ser ensordecedor. El tratamiento silencioso puede ser un insulto estratégico o simplemente el desafortunado efecto secundario de una relación adolescente en línea que comienza intensamente, pero luego se desvanece como el humo.

“En los viejos tiempos, cuando un niño iba a romper contigo tenía que tener una conversación contigo. O al menos tenía que llamar “, dice el Dr. Wick. “En estos días, podría desaparecer de tu pantalla y podrías nunca llegar a tener la conversación sobre… ¿Qué hice?”. Con frecuencia los niños quedan imaginándose lo peor de sí mismos.

Pero incluso cuando la conversación no termina, estar en constante estado de alerta puede provocar ansiedad. Podemos sentir que estamos siendo dejados de lado y nosotros mismos hacer de lado a los demás, y nuestra necesidad humana de comunicarnos también se delega de manera efectiva de ese modo.