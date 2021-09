Vivienda procedente de una herencia: más baratas por las prisas por vender 

Martes, 28 de septiembre de 2021

Desde este mes de septiembre ya no hay que esperar para vender una vivienda heredada cuando se trata de herederos no directos

Heredar una vivienda no siempre es una suerte, ya que las cargas tributarias pueden hacer inviable su mantenimiento. Este es el motivo por el que no son pocos los que optan por vender el inmueble heredado, y en estos casos, como señalan desde el portal inmobiliario Idealista, suelen tener prisa y llegan a rebajar el precio de venta incluso por debajo de la media del mercado.

En este portal encontramos actualmente a la venta al menos dos viviendas en venta en Salamanca procedentes de una herencia, tal y como así se señala en el anuncio publicado. Se trata de dos casas de pueblo, una en Anaya de Alba, que se vende por 20.000 euros, y otra en Villavieja de Yeltes, por 75.000 euros.

Además, desde este mes de septiembre ya no hay que esperar para vender una vivienda heredada cuando se trata de herederos no directos (por ejemplo, hermanos). Esto es posible tras derogarse el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, y que impedía a los herederos no directos vender una casa hasta pasados dos años de la muerte del propietario por si aparecía un heredero inesperado. A efectos prácticos, la venta se registraba en el Registro de la Propiedad, pero quedaba una anotación preventiva de que estaba sujeta a la cláusula del artículo 28. Pasados los dos años ya se sabía que la propiedad era libre.