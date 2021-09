El PP propone un proyecto para rebajar el precio de la factura de la luz en un 20%

Lunes, 27 de septiembre de 2021

Defienden sacar del recibo los costes que no sean eléctricos, suprimir el impuesto de producción eléctrica y consolidar el IVA al 10%

El presidente del Partido Popular de Salamanca, Javier Iglesias, y el secretario provincial, Carlos García Carbayo, han explicado el proyecto del PP para rebajar el precio de la factura de la luz en un 20%.

Iglesias lamentaba que España "no merece el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que no resuelve problemas e incumple promesas" detallaba que este proyecto que propone el PP se basa en sacar del recibo los costes que no sean eléctricos, suprimir el impuesto de producción eléctrica y consolidar el IVA al 10%.

"En este momento en el que despega nuestra economía España no se puede permitir estar sin dar soluciones definitivas al problema de la subida de la luz", añadía.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo criticaba que "el Gobierno la única solución que propone es planchar por la noche, lo que nos condena a ser un país subdesarrollado".

Convención de Valencia

Ambos dirigentes han confirmado que el próximo fin de semana estarán en la convención nacional del partido, en Valencia. “Estamos a velocidad de crucero para mostrar a los españoles una alternativa posible a este gobierno. Ningún salmantino sea del partido que sea, está de acuerdo en que en España gobierne quién quiere romper España”, apuntaba Iglesias.

“El PP siempre está preparado, es un partido en el que mayoritariamente confían los salmantinos, estoy convencido que el PP, si hubiera elecciones ahora, revalidaría su mandato y ganaría más mayoría”, concluía.

Foto de Vanesa Martins