El coto de la Ricarda

Lunes, 27 de septiembre de 2021

No, amigo lector, no se trata de una errata ni de un batiburrillo de dichos populares. No estoy mezclando el Coto de Doñana con el estajanovista c…de la Bernarda. Hoy, sencillamente, quiero hablar de la situación en Cataluña y su posible relación con ese pequeño humedal de La Ricarda, próximo a las pistas del Aeropuerto del Prat. Parece que los astros se han alineado esta vez para complicarle las cosas a nuestro presidente Sánchez. Vamos a ver cómo, a pesar de su esfuerzo para destacarse entre todos los líderes mundiales, cada día surgen complicaciones capaces de oscurecer sus petulancias.

Se preocupa de llevar leyes al Congreso que le permitan gobernar sin sobresaltos y los jueces, que se la tienen jurada, se las revocan por la simpleza de no ajustarse a la Constitución. Ha tenido el detalle de vacunar a los ciudadanos que no le han votado y, en una clara demostración de ingratitud, le responden que el mérito es de la Autonomía. Firma un acuerdo para formar gobierno con Podemos y se permiten el lujo de exigir su cumplimiento. Después de ser proclamado como el líder más sexy del universo, las encuestas objetivas le vaticinan un negro porvenir. Para asegurarse el apoyo de los independentistas catalanes, se compromete a invertir 1.700 millones de euros en el aeropuerto del Prat, algo que han estado reclamando durante décadas, y lo rechazan. En otro arranque de osadía, para recolectar posibles apoyos, está dispuesto a dar un exagerado “bisagrazo” ante la bandera catalana –porque procuraron que no estuviera la española-, a sentarse en la mesa de diálogo, de tú a tú, con el presidente de Cataluña, y descubre que la mesa no es de diálogo sino de imposiciones. Allí sólo se habla de amnistía y autodeterminación, cuando lo que de verdad le ha llevado a Barcelona son los votos de ERC en el Congreso ¡No hay derecho!

Decididamente, los escollos le acechan por doquier y la situación en Cataluña no es de los menores. Las luchas internas entre las fuerzas políticas que gobiernan la Generalidad ya estuvieron a punto de malograr la reunión y aún desconocemos las consecuencias de ese enfrentamiento. En cualquier caso, vista la obsesión de Sánchez por continuar en la Moncloa, los posibles frutos de la famosa mesa, si fueran buenos para Cataluña, serían peligrosos para España.

A la vista de los acontecimientos, el fracaso de la inversión en el aeropuerto será aprovechado por más de uno. Las primeras muestras de victoria salieron de la Vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Asistió a la Cumbre Ibérica de Economía Social celebrada en Oporto el pasado día 8 y, terminada la visita, regresó a Madrid, pero, para hacer menos pesado tan largo trayecto, hizo escala con su Falcon en Barcelona y testimonió el día 9 su oposición al proyecto, en compañía de su correligionaria Inmacul(Ada) Colau. Allí mismo presumió de “haber trabajado en silencio para impedir la ampliación del Prat”. A Sánchez le crecen los enanos en el propio Gobierno.



Los problemas que condicionan la continuidad de Sánchez también están presentes en el futuro del Govern. La coalición entre ERC y JxCat, que ha demostrado ser cualquier cosa menos una balsa de aceite, ha dejado sin voz ni voto a los socialistas catalanes. La “resurrección” de Puigdemont ha llegado en el peor momento. Comprobada su negativa a establecer acuerdos con la derecha, Sánchez acudió a Barcelona, no porque le preocupe lo más mínimo el actual estado de cosas; lo que quiere garantizar son los votos de ERC para aprobar los PGE. Si para ello tiene que tirar de talonario, hará lo imposible por satisfacer a los súbditos de Junqueras. El resto de catalanes, secesionistas o no, le traen al fresco. El cisma entre republicanos, convergentes y podemitas ha hecho que salte por los aires la ampliación del Prat. El rechazo fue debidamente amplificado por los de siempre; Sánchez

Un país como el nuestro, en el que cerca del 15 % del PIB viene de los ingresos del turismo, debe soportar la estulticia de algunas autoridades secesionistas que lo ven como algo negativo y dificultan cualquier medida que pretenda potenciarlo. El aeropuerto del Prat podrá seguir contemplando las aves del humedal, pero Barcelona seguirá teniendo dificultades para los vuelos intercontinentales. Todas las grandes obras suponen un ataque al medio ambiente, pero, como sucede con los negacionistas, deben valorarse los pros y las contras. Aparte de renunciar a una mejora buscada, de malograr la mano de obra necesaria y los puestos de trabajo que se generarían, es de suponer que otras zonas costeras y otros aeropuertos estarán frotándose las manos cuando la normalidad llegue también al turismo.

Para contrarrestar el fiasco, Sánchez quiso sacarse la foto de la mesa acudiendo a Barcelona para tomar parte en un “sínodo asimétrico, doblegado y secreto”. Asimétrico, porque no estaban representados todos los catalanes; doblegado, porque se sometió a todos los condicionantes que exigió ERC y secreto, porque no se ha informado de los temas tratados. Ahora sabemos que, a falta de explicaciones, la imagen de nuestro Presidente debe compensar cualquier carencia. Eso, y la propaganda, son los pilares en que se basa el programa de gobierno. Por cierto, creo que el último sondeo de Tezanos podía reemplazar algún insuperable “editorial” del llorado Mingote.

Pues bien, a pesar de tantas voces en contra de la ampliación del Prat, aún no tengo muy claro que Sánchez, espoleado por ERC, vuelva a desdecirse y acabe soltando la pasta. Mientras tanto, como está más tieso que la mojama, su primera intención ha sido posponerlo nada menos que cinco años ¡A otro que le ha venido bien!

N. del A. El presente artículo estaba listo para ser publicado el pasado lunes, 20, pero una indisposición del autor lo imposibilitó. Pido disculpas por su posible falta de actualidad.