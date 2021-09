El Salamanca UDS quiere volver a la senda de la victoria a costa del Arenteiro

Sábado, 25 de septiembre de 2021

Jairo Morillas es duda para la cita, mientras que Ibra Keita no estará en Espiñedo por lesión

El Salamanca UDS querrá volver a la senda de la victoria a costa del Arenteiro (domingo, 17:00 horas) después de ceder los primeros puntos de la temporada el pasado fin de semana con el Bergantiños, por lo que los pupilos de Antonio Calderón tratarán de sumar los 10 puntos de 12 posibles.

Por otra parte, Jairo Morillas es duda para la cita después de sentir unas molestias físicas el jueves y no entrenar el viernes con el resto de sus compañeros, mientras que Ibra Keita no estará en Espiñedo al no haberse recuperado aún de su lesión. Sin embargo, más futbolistas quedarán descartados.

De este modo, el bando salmantino se medirá a un rival necesitado de sumar puntos al solo llevar uno en las tres primeras jornadas del campeonato de Liga en Segunda RFEF.