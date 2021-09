Vanesa Sánchez Lanchas presenta emocionada su 1ª novela con la compañía de familiares y amigos

Viernes, 24 de septiembre de 2021

El salón de actos de la Casa Municipal de la Cultura de Ciudad Rodrigo se llenó en la tarde del viernes (atendiendo a los límites de aforo actuales en estos espacios) con motivo de la presentación en sociedad de El tren de la serendipia, la primera novela que ha publicado Vanesa Sánchez Lanchas, quién ya dejó entrever que tiene más proyectos literarios de futuro. El acto de la tarde del viernes, introducido por la concejal del Consistorio mirobrigense Laura Vicente, sirvió para que una emocionada Vanesa Sánchez agradeciese a todos el “apoyo que me han prestado cuando estaba mal”, así como para dar a conocer cómo nació el volumen.

Precisamente, según explicó Vanesa Sánchez Lanchas, una cosa llevó a la otra. En concreto, la autora explicó que llevaba cinco años metida en una depresión (“he estado muerta en vida en ese túnel en el que entré”), hasta que un día por casualidad descubrió en televisión una serie turca, “y al acabar de verla me di cuenta que era la primera vez en 5 años que no tenía esa angustia que tenía por dentro y que me había hecho evadirme”. A partir de ahí, cogió una gran afición por las series turcas, que le dieron pie a escribir este libro cuyos personajes –salvo uno- son todos turcos, transcurriendo asimismo la acción entre Ankara y Estambul.

El volumen tiene como protagonista a Zeynep, una joven turca de 23 años que vive en una sociedad patriarcal, reflejando seis meses de su vida, en los que van pasando “amores, desamores, tragedias, infortunios...” con un asesinato como principal línea argumental, y con la cuestión “del honor en la sociedad” como rasgo característico. Asimismo, hay una crítica de fondo al patriarcado, en un volumen que lleva en su título la palabra serendipia, que significa “cuando encuentras algo sin esperarlo”.

Vanesa Sánchez Lanchas desveló que cuando empezó a escribir la novela, “no tenía intención de publicarla”, pero que cuando la acabó, “me gustó cómo había quedado”, por lo que se decidió a ello. A la hora de publicarla, ha querido dedicársela especialmente a uno de sus sobrinos, “la persona que cuando peor lo estaba pasando, más me apoyó”. Asimismo, extendió ese agradecimiento, muy emocionada, al resto de su familia y a sus amigos, muchos de ellos presentes en el acto.

El tren de la serendipia se encuentra a la venta en Ciudad Rodrigo en las librerías Nova Express y Garzón, y en la tienda de alimentación La Despensa (en la Plazuela del Buen Alcalde). Según avanzó Vanesa Sánchez Lanchas, la novela queda abierta a una segunda parte, que de hecho ya está escribiendo, al mismo tiempo que otra publicación vinculada a su profesión (cuenta con su propia pyme en el sector de las actividades auxiliares a las artes escénicas). Además, Laura Vicente ya la dejó ‘fichada’ para la próxima Feria del Libro de Ciudad Rodrigo. Concluido el acto, llegó el momento de que la autora firmase ejemplares a aquellos que tenían el libro.