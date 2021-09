Compartir piso, la opción preferida por los estudiantes salmantinos porque tienen más independencia

Sábado, 25 de septiembre de 2021

SALAMANCA AL DÍA ha hablado con Inés Álvarez y Cristina Díez, ambas recién llegadas a Salamanca de Valladolid y La Fuente de San Esteban, respectivamente. Estudian Medicina en la Universidad de Salamanca y han optado compartir piso, pero ¿por qué? ¿Cuáles son sus motivos?

Ambas coinciden en que al principio les costó un poco y les fue complicado, pero “tenía un punto a mi favor debido a que mi hermano ya se conocía la ciudad y sabía por qué zonas podían ofertar mejores pisos”, añadía Inés. En el caso de Cristina, “empecé tarde a buscar”, algo que le hizo que le costara encontrar uno que le gustase.

En lo que respecta a por qué piso, las dos coinciden en que les gusta tener una mayor independencia “puedes comer lo que quieras y cuando quieras, no tienes normas, etc.” Señala Cristina. Además, las residencias al ofrecer otros servicios también son más caras.

Uno de los rasgos fundamentas de vivir en un piso, es que no se celebran las novatadas que en las residencias sí que existen, y que en ocasiones, para algunas personas pueden llegar a resultar incómodas. En este sentido, tanto Inés como Cristina, coinciden en que son una forma de crear nuevos vínculos de amistad, y también de conocer a gente nueva. Aunque “particularmente no son muy fan de las novatadas en residencias, no obstante creo que hubiese sido una experiencia totalmente distinta”, añade Inés. “Están bien y me gustaría tenerlas en parte porque es una buena forma de pasarlo bien y conocer a gente, pero a veces son excesivas”, señala Cristina.