Tormes+: puntos verdes... y negros

Sin prisa, pero sin pausa, el plan Tormes+ sigue para adelante. El puente de Huerta Otea está casi acabado, la rehabilitación de Tejares Sur va avanzando y los huertos urbanos hace tiempo que nos dan buenas frutas y hortalizas, a la espera de que parte de ellas puedan ser comercializadas en la lonja; otros proyectos ya están adjudicados, como el polideportivo de Buenos Aires o el centro de energías alternativas en el Parque Botánico.

De lo que nos alegramos. Sin duda los barrios afectados y la ciudad ganarán bastante con ello. Sin embargo, nunca está de más señalar algunos puntos débiles del plan, que si no se corrigen devaluarán este proyecto tan ambicioso. Hay uno que parece de sentido común: yendo todo esto orientado a potenciar el río Tormes y sus barrios, quizá se debería haber comenzado por sanear el cauce y las riberas en esta zona, pensando en los parques longitudinales y las sendas y carriles bici que las recorrerán en ambas orillas.

Por otro lado, siendo de hecho el Tormes+ un plan urbanístico especial, que desarrolla ideas del Plan general, debería concebirse en el marco de este. Así, ya señalamos que el nuevo puente de Huerta Otea sería innecesario teniendo en cuenta que un poco más al oeste el PGU tiene previsto otro que además serviría para el tránsito rodado. Más allá, el Plan parcial Marín 1, ya parcialmente urbanizado y construido, albergará más de mil viviendas y, aunque solo fuera por eso, debería buscarse una nueva ubicación para el parque de vehículos de limpieza, a donde, por cierto, va a parar pasarela peatonal que se va a ampliar. Ese parque parece bastante incompatible con todos estos proyectos. Sin olvidar, digámoslo una vez más, que tiene sobre él una sentencia de ilegalidad. Son piezas que no encajan en un Plan general.



Otro plan muy discutible del Tormes+ es la rehabilitación de la fábrica de luz. Según el proyecto se trata de recuperarla como “hito urbanístico (…), a la espera de encontrar un uso preciso (…) y la existencia de un posible gestor para la misma”. Atento a las ideas que giran alrededor de este asunto, me parece que el ayuntamiento no tiene nada claro qué es lo que se va a hacer ahí. Inicialmente se hablaba de un “centro de interpretación y observatorio de aves o fauna en general”. Pero desde las roturas de la pesquera en esa zona del río hace tiempo que desaparecieron las garcetas, cormoranes y otras aves que antes eran habituales. Sólo se ven algunos patos, menos que antes. Por el contrario, la observación ofrece el panorama del río descuidado y el perfil de la catedral mirando hacia el este; pero a poco que movamos la cabeza tenemos en primer plano los camiones de la basura y, hacia el oeste, la instalación de bombeo de aguas residuales. Un estudio más reciente, firmado por C. Macarro y E. Corbacho, no cree que valga ese enfoque, si bien tampoco perfila demasiado la alternativa, al hablar de un “nodo” de usos de ocio, cultura y deporte (?) que, además, se gestionaría en régimen de concesión. Pero, si no se sabe su futura función, ¿cómo rehabilitar un edificio ahora ruinoso que, creemos, carece de interés alguno?

Haría falta un centro de interpretación… para interpretar la idea del ayuntamiento. Y hay un riesgo cierto de que se haga una inversión para nada.