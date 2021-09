El duro testimonio de Eslava, ex de Unionistas, por el volcán en erupción de La Palma: “Yo tengo miedo. Puede haber hasta un tsunami”

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

Roberto Eslava, ex de Unionistas y actualmente en las filas del Mensajero, de Segunda RFEF, se encuentra muy preocupado por la erupción del volcán en La Palma, lugar en el que vive. Por ello, SALAMANCA AL DÍA se puso en contacto con el defensa para conocer su situación y que compartiese su testimonio.

Cómo está viviendo la situación: “Estoy bien. Afortunadamente estoy en la otra parte de la isla, pero voy viendo todo lo que está pasando y es una gran catástrofe”.

Día a día en el lugar: “No he ido a la otra zona, no me apetece ver cómo la lava se está comiendo todas las casas y la gente se queda sin nada. Tengo mucha tristeza, me pasó el día viendo la tele y creo que nadie se imaginaba algo así”.

Qué ve el desde su casa: “Veo el humo, nada más. La montaña me tapa todo”.

Estado anímico de la gente: “Se habla de todo, incluso de que cuando la lava llegue al mar puede hasta haber un tsunami. No sabemos lo que pasará, ojalá el volcán pare lo antes posible y todo vuelva a la normalidad”.

Temor: “Yo tengo miedo porque hay un vídeo de un documental en el que se explicaba todo lo que podía pasar si un volcán explotaba, pero no vamos a pensar en que va a ir más allá. A mí ahora mismo no me afecta en nada”.

Entrenar y jugar con este desastre: “El día a día para el club es normal, pero sí tenemos los ojos puestos en la otra parte de la isla, que es en la zona en la que se está sufriendo de verdad. Tengo compañeros que tienen la lava muy cerca de sus casas y nos cuentan todo lo que ven”.

Solución y plazo: “He leído que el volcán puede durar semanas en erupción”.

La gente de Unionistas ha hablado con él: “Los recuerdos están ahí y es todo bonito con ellos. Me han llamado más medios de Salamanca y por la parte que le toca al club, alguno que otro sí que se ha preocupado por mí”.