Buena jornada de siluros en el Alagón para el Club de Pesca Santa Teresa

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

Excelente jornada de siluros en el río Alagón, por tierras extremeñas, la que tuvieron la fortuna de vivir el equipo de los dos ignacios, David, Fernando y Javier, del Club de Pesca Santa Teresa, de Alba de Tormes.

Para desgracia de las especies piscícolas autóctonas, el siluro está cada día más presente en nuestros ríos, sin embargo para los aficionados a la pesca de grandes depredadores, su presencia en nuestras aguas no deja de ser un nuevo aliciente. En esta ocasión lograron capturar un ejemplar que sobrepasó en la balanza los 11,5 kilos. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, el que no se contenta es porque no quiere.



Fotos: José Ignacio Hernández de Vega