“Es sorprendente el enganche que la gente joven tiene tanto al juego presencial como online"

Martes, 21 de septiembre de 2021

Desde la asociación realizan terapias diarias junto a personas que luchan por salir de la ludopatía, una problemática que esta cambiando el perfil, bajando las edades de quienes la padecen

La ludopatía es probablemente una de las problemáticas más silenciosas que se viven en la sociedad actual, algo que aún parece ser un ‘tema tabú’ de difícil trato abierto, pero que, como cualquier otra adicción, necesita de un trabajo minucioso para poder llevar a la persona a la normalidad de su vida, aquella que terminaba truncándose con la entrada en ese complicado mundo.

Es una situación complicada, a nivel personal, familiar y en general en los entornos de quien padece este problema, que conocen y trabajan de manera cuidada y cada día desde ASALJAR, la asociación salmantina de jugadores de azar rehabilitados.

Una dedicación, que nacía con una marcada proyección de servicio social y utilidad pública, configurada en su origen, en el año 1992, con carácter benéfico y que hoy, mantiene la esencial de ese empeño que les llevaba a ponerse en marcha.

Luisa Ventola es Psicóloga de ASALJAR, quien realiza para SALAMANCArtv AL DÍA una radiografía del hoy social de la ludopatía en Salamanca.

¿Cuáles son los fundamentos principales de vuestra actividad?

L.V: La asociación se dedica principalmente a ayudar a las personas que tienen adicción al juego, lo que todos conocemos como ludopatía. Nosotros proporcionamos terapia fundamentalmente de grupo, dirigida tanto a las personas con adicción como a sus familias. Son reuniones de grupos abiertos, donde combinamos gente que lleva tiempo en ellas y personas nuevas, distribuidos por edades principalmente, organizados a lo largo de los cuatro días que hacemos terapia cada semana.

La manera de actuar lleva un protocolo que se inicia en una primera fase de acogida, donde la persona es recibida por un monitor o por mí misma, comenzando la rehabilitación, tanto para la persona como para al familiar de apoyo que acompaña al ludópata. A partir de ahí empieza el trabajo en el grupo, junto a personas que ya han salido de la problemática y que también nos ayudan en esta labor.

La finalidad principalmente es trabajar esa adicción, acompañado por un familiar que ofrece ayuda y apoyo, ya que es el encargado de hacer el seguimiento de la persona, entre otras cuestiones…pero también tenemos en cuenta que a veces el familiar esta tan dañado como la persona, por lo que disponemos de herramientas para ofrecerles ayuda.

¿Cómo ha afectado la pandemia a vuestra actividad?

L.V: Con la dificultad que nos ha supuesto la imposibilidad de no poder trabajar presencialmente debido a la situación sanitaria, hemos creado terapias por Whatssap, algo que coordinábamos las psicólogas de la asociación. Ha sido una idea muy muy buena, a tal extremo, que apenas hemos tenido recaídas en todo este tiempo. Hemos seguido trabajando entre nosotros ya que los grupos se conocían mayoritariamente y todo era más fácil. Los que se han incorporado como nuevos ha tenido una mayor dificultad en las terapias ya que es muy difícil sustituir la presencialidad en estos casos. Pero en general hemos superado la situación francamente bien.

La reincorporación de manera presencial con el fin de las restricciones ha venido marcada por la organización en grupos más pequeños, parcelando las terapias con un máximo de 10 personas por sesión y en vez de tres horas una de duración. Así hemos podido distribuir los tiempos y los asistentes.

¿Cómo ha cambiado el perfil de ludópata a lo largo de los años?

L.V: Sobre todo ha cambiado la forma de juego. Antes era presencial principalmente, en los salones y las maquinas, pero ahora todo ha cambiado con las nuevas tecnologías. Hoy me sorprende mucho que la gente joven tiene enganche tanto al juego presencial como online, a pesar de que este último ha superado con creces al físico.

Hoy los jóvenes son el principal cliente potencial del juego, ya que les va a durar mucho tiempo más…pasar del presencial al online ha sido muy fácil, es atractivo, se mezcla con los videojuegos, es más estético…el enganche está garantizado.

Hoy vivimos una situación así con las apuestas deportivas…es algo que no se entiende como un juego adictivo de siempre, se vende mejor como una diversión o un pasatiempo…usan los conocimientos y la afición por el futbol para vender el juego…y no se dan cuenta que eso no es más que una cuestión de probabilidades, como cualquier juego, no de conocimientos…esto no se ve como peligroso, sino como dinero fácil y rápido, además de ser divertido…la realidad es bien distinta y genera una situación que puede acabar con robos a sus familias, pidiendo créditos…al final se enganchan y dejan de lado su vida cotidiana y sus obligaciones, entran en el ciclo de la ludopatía pura y dura.

¿Ha variado el perfil del jugador en cuanto a su edad?

L.V: Si, ahora son más jóvenes. Antes el hombre era de tragaperras y las mujeres al bingo. Hoy las mujeres son un porcentaje muy muy bajo, parece pesar más la cuestión de visión social, mientras que cada vez recibimos más chicos jóvenes, además de hombres. Los jóvenes nos sorprende su enganche a las maquinas presenciales de los salones además del juego online. Ha bajado perfil y siguen siendo mayoritariamente varones

¿Qué podemos decir a quienes están inmersos en esta problemática y aún no han pedido ayuda?

L.V: Que sin rehabilitación no hay salida posible. Si no hay terapia no hay salida nunca. Si no hay prevención no hay solución preventiva…esto hace muy difícil que socialmente se pueda ver como lo que es, un problema tan grave como cualquier otra adicción, que necesita una terapia y un trabajo continuado para poder salir adelante. Y es que esta no solo te arruina a ti, sino a todo el entorno, y no solo a nivel económico

¿Qué reclamáis a la administración?

L.V: De entrada damos las gracias al Ayuntamiento de Salamanca, ya que nos apoya de manera muy intensa, aportando bienes y economía, es uno de nuestros principales apoyos. La Junta aporta hoy apenas nada. Trabajamos con gente de varias provincias en Salamanca, nos derivan personas de los Centros de Salud y Servicios Sociales de diferentes territorios. Atendemos a todos…por eso pedimos a la Junta una implicación mayor, ya que es un problema grave que estamos sacando adelante las asociaciones.