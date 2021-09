El certamen europeo para jóvenes científicos EUCYS2021 entrega más de 40 premios 

Lunes, 20 de septiembre de 2021

El certamen europeo para jóvenes científicos EUCYS2021 organizado por la Universidad de Salamanca entregó más de 40 premios en sus diferentes categorías de galardones, correspondientes a las ediciones del concurso en 2020 y 2021, durante la gala celebrada en el Palacio de Congresos de Castilla y León. La ceremonia, abierta al público en general y retrasmitida en directo a través de la web del evento, contó con la participación en línea de todos los concursantes internacionales, además de diferentes autoridades académicas e institucionales.

El concurso es una iniciativa de la Comisión Europea en el marco del programa Ciencia y Sociedad creado para promover los ideales de cooperación e intercambio de información entre científicos jóvenes. El evento internacional, que no pudo celebrarse el pasado año 2020 debido a la pandemia, está considerado como el escaparate anual de los mejores logros en ciencia de los jóvenes europeos y ha sido organizado por primera vez en formato híbrido. En esta ocasión, contó con la participación de 158 jóvenes científicos de 34 países que presentaron sus proyectos I+D+i del 16 al 19 de septiembre en la Universidad de Salamanca.

El jurado de expertos internacional, tras evaluar individualmente los trabajos presentados en las diferentes disciplinas de Biología, Informática, Ciencias de la Tierra, Física, Ingeniería, Medio Ambiente, Ciencia de Materiales, Matemáticas, Ciencias de la Salud, Química y Ciencias Sociales, resolvió conceder los siguientes premios principales otorgados por la Comisión Europea:

EDICIÓN 2021

1º Premio y Premio London International Youth Science Forum (LIYSF)

ALEMANIA. Marik Müller, “Enzymatic inactivation of the veterinary antibiotic Florfenicol”

1º Premio

BULGARIA. Viktor Stilianov Kolev, “Neural Abstract Reasoner”

1º Premio

ESPAÑA. Carla Caro Villanova, “Formulation and implementation of a support vector machine on D-Wave’s quantum annealer”

1º Premio

UCRANIA. Illia Nalyvaiko, “Properties of possible counterexamples to the Seymour’s Second Neighborhood Conjecture”

2º Premio

TURQUÍA. Mehmet Sertaç Çeküç, “Artifıcial Antibodies: Development of Micro-Fluidic Sensors for The Detection of Environmental Contaminants and Apply to Mathematical Models”

2º Premio

CANADÁ. Hardit Singh, “Speculor: A Comprehensive Teleophthalmology Platform for People Centered Eyecare”

2ª Premio

SUIZA. Sophie Lynn Wiesmann, “Temperature-dependent toxin production of the cyanobacterium Microcystis aeruginosa”

2º Premio

ITALIA. Giovanni Benetti, “Distorted Interstellar Bubbles: a new mathematical and computational model”

3º Premio

IRLANDA. Gregory Guy Tarr, “Towards detecting state-of-the-art deepfakes”

3º Premio

ESLOVAQUIA. Matus Mlynar, “The dynamic effect of oxytocin treatment on autistic-like behaviors in a genetic model of autism”

3º Premio

TURQUÍA. Emirhan Kurtuluş “Deep learning based stereotactic cranial surgery planning”

3º Premio

REPÚBLICA CHECA. Michal Bravanský, “Be Informed: a news agregator”

EDICIÓN 2020

1º Premio y Premio London International Youth Science Forum (LIYSF)

TURQUÍA. Feridun Balaban, “Investigation of Spectral Response and Efficiency of Boron and Nitrogen doped Diamond-like carbon as a Top Junction on Multijunction Solar Cells”

1º Premio

IRLANDA. Cormac Thomas Harris y Alan Thomas O’Sullivan, “A statistical investigation into the prevalence of gender stereotyping in 5-7 year olds and the development of an initiative to combat gender bias”

2º Premio

SUIZA. Ophélie Léna Rivière, “Sinking Bubbles – On the Behavior of Air Bubbles in a Vertically Oscillating Column of Liquid”

2º Premio

BULGARIA. Yordan Tsvetkov Tsvetkov, “Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions”

3º Premio

BIELORRUSIA. Dmitriy Gorovoy, “On graphs with unique geodesics or antipodes”

3º Premio

POLONIA. Jarosław Jakub Brodecki, “An assessment of the pollution of urban rivers by microplastics and their penetration of food webs based on the example of the river system in the Łódź agglomeration (central Poland)”

Además de estos galardones, se otorgaron una serie de premios honoríficos y premios especiales a juicio del jurado. En este sentido, cabe destacar que los tres proyectos españoles presentados a concurso resultaron agraciados con alguno de los galardones del certamen: Carla Caro Villanova, primer premio de la Comisión Europea; Eduardo Gabriel Guerrero, premio del Ministerio de Universidades; y Alba Serrano y Patricia Marco, premio de Bioeconomía.

El listado final de galardonados puede consultarse en la web https://eucys2021.usal.es/?lang=es