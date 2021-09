394

Andan los empresarios a la greña contra la lógica y en Ministerio de Trabajo. Tocan sones catastróficos tratando de mostrar sólidos argumentos contra la subida del salario mínimo. ¡Qué bien se habla desde sueldos que te dejan llegar a fin de mes!

Están desconcertados. Hay un gobierno que no tiene reparo en dejarles fuera de las negociaciones si la única palabra que aportan es no, no y no.



Que digo yo que, en el juego del empleo, lo lógico es que la gente trabaje… Y coma. Y que coma con dignidad cada uno de los días del mes, sin necesidad de ayunar a partir de la tercera semana.

Malos vientos corren para los empresarios si un Gobierno pierde miedo a sus rabietas, a sus pataletas, a sus imposiciones.