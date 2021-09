Quejas de técnicos de enfermería del Hospital por ser “obligados a hacer funciones de cocina y limpieza”

Sábado, 18 de septiembre de 2021

El personal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCE) del Hospital Universitario de Salamanca denuncia que “desde hace unos meses” se ven “obligados a realizar funciones que corresponden a los profesionales de cocina y limpieza”.

En este sentido aseguran que “el malestar generalizado ha ido aumentando”, ya que, han tenido que “asumir funciones” que no les corresponden como personal sanitario de SACYL, “al haber profesionales específicos tanto de cocina como de limpieza que tienen asignadas dichas funciones”.

Por una parte, los TCE denuncian que paulatinamente el profesional de limpieza del Hospital ha disminuido parte de las funciones que les corresponden como son “la limpieza de neveras, el cierre de las bolsas de basura, la retirada y traslado de las bolsas de basura de los residuos infecciosos (tipo III), residuos que se generan en las diferentes plantas del Hospital, y que desde hace un tiempo son trasladados por los TCE. Estas funciones, según el Acuerdo Marco de Limpieza establecido para los edificios de las administraciones públicas en Castilla y León, y según se recoge en el pliego de condiciones suscrito con esta empresa tras concurso público, debería llevar a cabo su personal de limpieza”, argumentan.

Además, según denuncian los TCE, “las empresas de limpieza reciben un plus de peligrosidad así como retribuciones del SACYL por la limpieza, manipulación, transporte y gestión de esos residuos. Retribuciones que no tienen reconocidos los TCE por no corresponder a sus funciones y que, además, supone un doble gasto al estar pagando a una empresa por unas tareas que al final tienen que realizar personal sanitario de SACYL en detrimento de otras funciones asistenciales que tienen que desarrollar con los pacientes ingresados”, explican.

Además de ello, los TCE denuncian que se están encargando “del reparto de comidas a pacientes, tarea que siempre ha correspondido a los profesionales de cocina del Hospital” y que, desde hace un tiempo se ven obligados a realizar “por su compromiso con los pacientes”.

La denuncia ha sido presentada a los diferentes sindicatos quienes tienen conocimiento de las obligaciones correspondientes a cada grupo de profesionales, sin embargo, los TCE lamentan que actualmente se encuentran “entre la espada y la pared, ya que no cuentan con el apoyo directo de su sindicato (SAE), quienes hacen oídos sordos a las súplicas de estos profesionales a la vez que han visto multiplicadas sus funciones sin estar reconocidas en su convenio ni remuneradas”.