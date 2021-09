"Érase una vez" Depedro y literatura infantil

Más allá de la diversión, sabemos que la música es un recurso educativo, emocional y maravilloso -entre otras muchas cosas- para el desarrollo de las personas y, si se comienza desde las primeras edades, incluso antes, mejor. Pues las primeras historias que nos llegan nada más nacer y de manera generacional es a través de palabras y canciones del folclore que nos invitan a dormir, a jugar, a sanar, a contar, etc.

La música es emoción en si misma. Es un canal de comunicación conectado directamente con la emoción, igual que la lectura y el contar. Además de los beneficios y efectos que tiene sobre la mente y el cuerpo que son muchos, no solo en la infancia.

El sábado 4 de septiembre asistí a un fantástico concierto en el Palacio de Congresos de Huesca, de uno de los músicos que más me gusta: Jairo Zavala, Depedro.

Presentó su último disco ÉRASE UNA VEZ (Spotify). Como siempre, espectacular. Sin embargo, esta vez llegó con otro tipo de propuesta muy distinta a la que nos tiene acostumbrados, se trata de un concierto para disfrutar en familia. Un espectáculo donde recrea no solo los temas del álbum, (también varios de sus grandes éxitos de su carrera) acompañado de su banda y efectos visuales (de la mano de Héctor de la Puente) y escénicos. Un concierto donde se ve el respeto y el cuidado (nada infantilizado) que merece el público más sincero y exigente: los niños.

Según sonaba cada canción y sin parar de interactuar con su público comanche, mi cabeza viajaba a cuentos, historias, álbumes ilustrados, poemas... por otro lado, nada por lo que extrañarse, viene de serie ¿no? Esto es lo que quiero compartir hoy con todos los seres curiosos en Salamanca RTV Al Día. Perdonad mi atrevimiento, lo hago con todo el respeto del mundo, pero me gustaría plasmar algunas de esas historias que llegaban a mi mente según escuchaba las canciones. Puede que los libros seleccionados no sean fieles cien por cien fieles a los títulos de las canciones elegidas, pero si a su contenido.

No olvidemos que la aventura musical y la aventura literaria son grandes guardianas de la imaginación y la creatividad de la infancia y del juego. ¡Vamos a jugar, cantar, contar y compartir!

Canción –Despierta–

“... El sol nunca tiene pereza,

se levanta para iluminarnos.

Despierta,

ya sé que te cuesta.

Una mañana nos aguarda,

está llena de sorpresas (...)”

Buenos días. Meritxell Martí / il. Xavier Salomó. Combel, 2017 (Quinta edición, 2021).

El sol asoma por el horizonte y empieza un nuevo día. ¡Es hora de levantarse! Un libro en cartoné dirigido a los más pequeños de las casa donde descubrir, jugar y aprender sobre algunas rutinas del día. Además, cada ilustración viene acompaña de un troquel para que los bebés, con sus dedos deslicen las lengüetas hacia arriba, haciendo que todo el mundo se despierte.

–Niño triste – y –Palabra favorita–

“Un niño estaba triste porque todo le faltaba.

Ni imaginación tenía debajo de su almohada.

Sus brazos sujetaban todos sus juguetes.

No le quedaba sitio pa´ningún amiguete.

Siempre tengo razón, así opinaba

este niño triste de todo se quejaba (...)”

-------------------------------------------------------------------

“Ni sí, ni no.

Sabes que te quiero con todo mi corazón.

Ni sí, ni no.

Sabes que te quiero con todo mi corazón.



¿Cuál es tu palabra favorita?

¿Cuál es tu palabra favorita?

No! No! No! No! (...)”

My big shouting day! Rebeca Patterson. Random House Childrens, 2012.

Bella está teniendo uno de esos días: su galleta está rota, tiene mal el pie...Todo lo que puede hacer es gritar y decir la palabra ¡NO! Sin embargo, al final del día, cuando está cansada de estar gritando, Bella sabe que hay una palabra mágica para mejorar las cosas si no se quiere sola, triste y sin amigos.

Canción –Dragón alado–

“... Mira a mi dragón alado,

le gusta caminar de lado,

habitar entre mis juegos,

no hay mejor compañero. (...)”

Filo, mi amigo imaginario. Mapi y Fabio Sardo. Enlace Editorial Sas, 2018

Un niño y un dragón se conocen desde siempre y adoran hacer las mismas cosas : jugar juntos y esconderse, disfrazarse de caballeros, mirar televisión, comer galletas en el jardín... A veces se pelean, pero el miedo a la oscuridad les ayuda a hacer las paces pronto. Para descubrir al final, que las cosas no siempre son como parecen.

Canción –Érase una vez– José Agustín Goytisolo y Paco Ibáñez.

“Érase una vez un lobito bueno

al que maltrataban todos los corderos.

Y había también una bruja hermosa,

un príncipe malo y un pirata honrado.

Todas esas cosas había una vez,

cuando yo soñaba un mundo al revés.

(...)”

El reino del revés. María Elena Walsh/il. Mariela Califano. Alfaguara Infantil Juvenil, 2019

Un libro de poemas y canciones entrañables. Muchos son conocidos por sus versiones cantadas por la autora y muchísimos artistas que los versionaron: El Twist del mono liso, El tranvía, Canción para vestirse, Canción para bañar a la luna... o El reino del revés.

Canción –A mimí–

“A mimí.

Cántame susurrando

cantinelas de cuna

desde la noche oscura

hasta el amanecer (...)”

Luna. Antonio Rubio / Óscar Villán. Kalandraka, 2005 (Decimooctava edición, 2021)

Rima e ilustración se complementan en este poema visual que nos muestra elementos del día y de la noche. Una nana para dormir y descasar. A nosotras nos encanta, ¿y a ti? ¿Nos acompañas? Compartimos nuestra versión curiosa.

ÉRASE UNA VEZ no solo es un fantástico disco, también es un gran espectáculo, tanto para niños como para adultos, para disfrutar en familia o solo, que NO te puedes perder. Ha llegado el momento de dar al PLAY y no parar de bailar, cantar, leer y disfrutar.

