“Por fin llegamos al final del túnel y esto se quedará en un mal recuerdo”, afirma el presidente de los hosteleros salmantinos

Sábado, 18 de septiembre de 2021

“Somos un sector resistente”. Esta es una de las frases que me dijo Álvaro Juanes, presidente de la Asociación de Empresas de Hostelería de Salamanca, en una entrevista concedida a SALAMANCA AL DÍA. Y es que, después de más de un año con limitaciones, con restricciones por causa de la pandemia, este sector vuelve a la “normalidad”, por decirlo de alguna forma.

A partir del próximo martes, 21 de septiembre, Salamanca dice adiós a los límites de aforo y a las restricciones horarias, una medida aprobada por la Junta de Castilla y León y que supone que la comunidad está en “riesgo controlado”. Y este paso llega tan solo una semana después de que se levantaran las restricciones en la hostelería y el fin de la prohibición de consumir de pie o en barra.

Para Álvaro Juanes, este levantamiento de las medidas “es un balón de oxígeno” para el sector, y recuerda que, aunque han recibido ayudas, no han sido suficientes. “Yo comprendo que es difícil y no solo para nuestro sector afrontar esta situación, pero las ayudas no han sido suficientes”. Recuerda que son lugares seguros, “con medidas y protocolos que no existen en el ocio no reglado”, como, por ejemplo, “en una barbacoa o en un botellón”, y pide responsabilidad, tanto a sus compañeros como a la sociedad.

En la siguiente entrevista nos cuenta como afronta el sector de la hostelería este levantamiento de las medidas, la reapertura del ocio nocturno, y hace un balance sobre las ayudas recibidas desde que comenzó la pandemia. Nos cuenta, también, el resumen que hace de las ferias y fiestas de Salamanca. Además, de cara al futuro señala que la hostelería “está en marcha, estamos trabajando y somos un sector resistente”.