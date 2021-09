Emiliano Tapia: “El problema del barrio seguirá mientras no haya voluntad para solucionarlo”

Lunes, 20 de septiembre de 2021

El barrio de Buenos Aires de Salamanca sigue igual. Ni manifestaciones, ni protestas han servido de nada para solucionar los problemas a los que se enfrentan los vecinos cada día desde hace años. “El problema de fondo sigue sin solucionarse y mientras este problema, el narcotráfico, no se solucione, seguiremos igual”, señala el párroco del barrio, Emiliano Tapia.

Emiliano Tapia recalca que hay dos problemáticas en el barrio, por un lado “el narcotráfico y como consecuencia de esto, el problema de gueto con un colectivo”. Son ya muchos años los que el barrio lleva luchando por terminar con esta situación, pero Emiliano Tapia se muestra pesimista cuando se le pregunta si tiene esperanzas en que pronto la situación cambiará. “Mientras no haya voluntad no se solucionará”. Cuenta que es optimista pero en otras cosas y ahora, tras unos 27 años en el barrio, señala y lamenta que “también hay que ser realista y cuando uno tiene los pies en el barro de cada día te das cuenta después de muchos años cuales son las posibilidades reales mientras no se tome en serio este problema”.

Pero, ¿cuál es el papel de las instituciones ante esta situación? “Una cosa ha llevado a la otra y el problema de fondo, el narcotráfico, no se corta”. Señala que “hasta ahora no ha habido voluntad, ni por parte del colectivo ni por parte de las instituciones que han ido permitiendo esto a lo largo de muchos años”.

Estas dos situaciones han llevado a que mucha gente decida irse del barrio, abandonarlo, familias que no aguantaban esta situación decidieron cambiar de barrio para buscar un día a día sin estos problemas. “Esto es una pena y un dolor tremendo porque incluso hay familias que no pueden porque tienen pocos recursos”, añade. “Es un barrio extraordinario para poder convivir pero no se puede disfrutar como realmente no hubiera gustado a todos”, lamenta.